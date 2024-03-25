В начале войны, тогда еще 19-летняя Иордана, дождалась родного брата, находившегося в другой области, и вместе с ним ушла в военкомат.

Иордана, которую в армии называют "Солдат Джейн", служит в 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде. На момент начала полномасштабной войны девушке было всего 19 лет, сейчас ей 21. Она родом из Волыни, где училась и работала в Луцке до войны.

Историю военнослужащей рассказали на странице Закарпатского легиона в Facebook.

Военная говорит, что в ее семье многие служили в армии. Еще ее дедушка участвовал во Второй мировой войне, дошел до Берлина, получив осколочное ранение, а двоюродный дедушка был кадровым военным. Отец военного воевал в АТО и снова присоединился к ВСУ с началом полномасштабного вторжения, но впоследствии был уволен из-за проблем со здоровьем.

В начале войны Иордана дождалась родного брата, находившегося в другой области, и вместе с ним ушла в военкомат. Она настояла на том, чтобы ее мобилизовали как добровольца, начав свою службу в местном военкомате, откуда перешла в боевую часть — 128-ю отдельную горно-штурмовую Закарпатскую бригаду.

"В военкомате знали мою маму. Спросили, в курсе ли она о моем решении. Я ответила, что да, чтоб меня взяли на службу. Мама не знала и когда узнала, плакала. Но потом приняла мое решение — в нашей семье так принято", — рассказывает военнослужащая.

Первоначально Иордана работала стрелком-санитаром в пехоте, участвуя в освобождении Херсонщины и обороне Бахмута, проживая в траншеях и блиндажах. Затем она перешла в подраздел БПЛА, где сейчас работает с дронами, выезжая на позиции неподалеку от врага.

"Как бы тяжело ни было в армии, мне не о чем жалеть. Я встретила здесь многих интересных людей, своих товарищей, с которыми воюем и проживаем жизнь по факту. Труднее всего в армии терять людей. Дружишь с товарищем, потом он погибает при штурме, а ты жива. Это очень тяжело. Все остальное можно пережить. За что воюю лично я? За своих - родителей, братьев, сестер, племянников. У меня большая семья и я хочу для нее лучшего будущего", - добавила Иордана.

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