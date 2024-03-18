Эти способы помогут быстро почистить кэш на смартфоне Xiaomi и таким образом улучшить работу гаджета.

Для того чтобы очистить кэш на Xiaomi правильно прежде всего необходимо перезагрузить смартфон.

Это поможет автоматически удалить временные файлы, которые создают некоторые программы.

Самый простой способ очистить кэш на смартфоне Xiaomi – воспользоваться стандартной утилитой «Безопасность». Она уже установлена ​​на смартфоне, поэтому не придется ничего скачивать. Программа может провести на смартфоне глубокую очистку на простое.

Следовательно, необходимо открыть «Безопасность», затем перейти в раздел «Очистка». Программа просканирует память смартфона Xiaomi и укажет данные, выбранные для удаления. Также можно будет начать размер занятого ими места. Далее следует выбрать категории файлов, от которых надо избавиться и нажать кнопку «Очистить».

Этот способ очистки является самым безопасным для Xiaomi и никогда не затронет важные для системы файлов и программ. Но этот способ не затрагивает достаточно значительный объем кэша, создаваемого приложениями. К примеру, Telegram.

В данной программе очистить загруженные данные можно непосредственно в ней. Для этого необходимо запустить программу «Telegram», перейти в Настройки, затем в раздел «Данные и память». Далее следует открыть «Использование памяти».

Для очистки кэша на смартфоне Xiaomi необходимо нажать «Очистить кэш Telegram».

Также можно будет настроить срок хранения медиа-файлов, загружаемых в Telegram.

Но очистить данные в Instagram, а также некоторых других программ таким образом не получится.

Так что придется воспользоваться другим способом. Перейти в Настройки, затем в раздел Приложения. Далее следует открыть все программы и зайти в программу, кэш которой необходимо очистить. Нажмите «Очистить» на «Очистить кэш».

Таким образом, можно очистить кэш любых программ и освободить достаточно памяти.

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