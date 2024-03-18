Очень часто пользователям предлагают приложения, что очистят память, безопасно освободят устройство от мусора и избавят от различных ошибок.

Google Play продолжает борьбу с приложениями-клинерами для Android, которые предназначены для удаления ненужных файлов и оптимизации работы устройства. Многие разработчики Android высказали недовольство, однако это было только для безопасности самих польователей.

Проблема, по всей видимости, не связана с самими приложениями, а с их описаниями. В начале августа Google ввела новое положение о недопустимости вводящего в заблуждение поведения для всех разработчиков. Согласно новым правилам, разработчики должны предоставить пользователям чёткое объяснение того, как работает их приложение, и не использовать техники, препятствующие публикации негативных отзывов.

Очень часто пользователям предлагают приложения, что очистят память, безопасно освободят устройство от мусора и избавят от различных ошибок, однако на деле такие приложения ничего не делают и обманывают пользователя. Поэтому для безопасности принято решение устранить ложные описание - такие клинеры несут опасность, поскольку могут не удалить лишние данные устройства, а засорить его еще больше.

Лучше использовать встроенные в телефон возможности с самого начала, то есть, заняться ручной очисткой смартфона, обнаружением дубликатов и одинаковых фото, а также кэша активно используемых приложений.

В случае с приложениями-клинерами Google, возможно, также обращала внимание на слова и фразы, которые могли бы быть отнесены ботами к подозрительной деятельности, хотя в контексте работы программы они не представляют угрозы.

Популярные клинеры не представляют полной угрозы для пользователя и не отслеживают ваши личные данные, однако есть и губительные приложения для вашего телефона.

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