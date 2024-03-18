Также стоит регулярно очищать корзину на устройстве и удалить медиафайлы из папок мессенджеров.

У телефонов с большим объемом памяти есть шанс начать «тормозить», как и у телефонов более бюджетных моделей. При этом проблема с нехваткой места может отличаться в зависимости от использования смартфона. Установленные приложения, фотографии, видео, игры и другие мультимедийные файлы постепенно заполняют память, что может сказаться на производительности.

Один из способов освободить место на устройстве — удалить ненужные программы, очистить память устройства от кэша, от дубликатов фото и также от мусора – подгруженных файлов из различных приложений.

Приложения удалить просто – достаточно найти их на устройстве и провести удаление, а затем чистку остаточных файлов. Также можно открыть магазин приложений, нажать на фотографию профиля, выбрать "Управление программами и устройством", затем "Управление" и выбрать "Используются реже всего".

Также можно воспользоваться облачным хранилищем, чтобы освободить место. Для этого нужно зайти в настройки телефона, выбрать "Хранилище и память", "Внутреннее общее хранилище" и нажать "Освободить место". Все ваши файлы будут надежно архивированы.

Фотографии занимают много места, поэтому их стоит сохранять в облаке, например, в Google Photos. Также стоит регулярно очищать корзину на устройстве и удалить медиафайлы из папок мессенджеров.

Кроме того, Android не автоматически удаляет файлы, которые пользователь удалил со своего устройства. Они могут оставаться в корзине устройства, занимая лишнее место. Чтобы удалить эти файлы навсегда, нужно зайти в настройки телефона, выбрать "Хранилище", затем "Мусор" или "Корзина" и нажать "Очистить".

Также стоит обратить внимание на папки мессенджеров, таких как WhatsApp, Telegram или Viber, где хранятся медиафайлы, такие как фотографии, видео и голосовые сообщения.

Последние новости Украины:

Как объединить два смартфона между собой.

Как почистить смартфон, чтобы он не тормозил

Как правильно заряжать смартфон.