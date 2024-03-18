Это довольно сложная система, поскольку уже запущенные в фоновом процессе приложения потребляют меньше энергии, чем их перезапуск.

Чем дольше мы используем свой смартфон, тем быстрее он теряет объем своего аккумулятора. И если ранее зарядки хватило более чем на день, то уже через год или полгода использования заряда не хватит и на половину дня в привычном режиме использования. Дело в том, что решить эту проблему можно не одним способом.

Есть при этом и полезные советы, которые сохраняют заряд вашего смартфона в оптимальном состоянии. И речь не о зарядке до 80 процентов. Чтобы увеличить время автономной работы, люди часто прибегают к таким мерам, как выключение приложений из автозапуска, активная очистка телефона, уменьшение яркости экрана и закрытие всех также фоновых системных приложений.

Однако некоторые из этих методов, предназначенных для экономии заряда аккумулятора, могут на самом деле привести к обратному эффекту и ускорить разрядку батареи.

Как оказалось, закрывать фоновые приложения – еще хуже, чем использовать их, как обычно. Поскольку это не имеет нужной эффективности. Наоборот, это действие может негативно сказаться на заряде батареи и сократить время автономной работы.

Это довольно сложная система, поскольку уже запущенные в фоновом процессе приложения потребляют меньше энергии, чем их перезапуск всякий раз, когда они до этого были отключены.

Когда приложение полностью закрывается и затем снова запускается, это создает дополнительную нагрузку на процессор и аккумулятор, что увеличивает расход заряда батареи, поэтому проверьте свои системные приложения – не убрали ли вы случайно их из автозапуска и не навредили ли ваши действия батареи.

Поэтому, если вам важно продлить время автономной работы вашего устройства, лучше оставить его в покое и не закрывать приложения, работающие в фоновом режиме.

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