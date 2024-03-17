Как очистить мусорное ведро

Очистите наружную часть мусорного ведра: с помощью спрея для чистки различных поверхностей и салфетки протрите поверхность, чтобы удалить пыль и грязь.

Чтобы очистить жирные или липкие остатки на мусорном ведре, нанесите на влажную ткань каплю моющего средства для уменьшающей жир посуды и протирайте ею пятна.

Если вы действительно застряли , соедините воду с пищевой содой, чтобы образовать густую пасту, а затем используйте ее для скрабирования области. Эта смесь умеренно абразивна, но она не поцарапает мусорное ведро из нержавеющей стали. Протрите поверхность чистой влажной тканью.

Очистите внутреннюю часть мусорного ведра: удалите в перчатках любые кусочки пищи или остатки пищи, которые могут остаться на дне.

Сбрызните внутреннюю часть банки универсальным спреем для чистки, не забудьте попасть также на дно крышки. Потрите щеткой с нейлоновой щетиной, затем протрите бумажным полотенцем или чистящей тканью.

Для дезинфекции опрыскивайте внутреннюю часть и крышку банки дезинфицирующим спреем, а затем оставьте на рекомендуемое время.

Промойте банку снаружи с помощью садового шланга. Если у вас нет садового шланга, вы можете воспользоваться выдвижным распылителем на кухонном кране или очистить его под душем. Затем дайте мусорному ведру высохнуть на улице на солнце или вытрите его старым полотенцем.

Предотвращайте появление зловонного мусорного ведра: выстелите дно ведра газетой или бумажным пакетом для покупок, который поглотит любые утечки, которые могут произойти. Посыпьте сверху тонким слоем пищевой соды, чтобы надолго очистить мусорное ведро от запахов.

Источник: realsimple