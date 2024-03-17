Следуйте этому пошаговому руководству по очистке стекла, газовых и электрических плит. Кроме того, узнайте, какие ошибки следует избегать, чтобы ваша плита оставалась чистой.

Знание того, как очистить плиту , не является навыком, который мы получаем естественно. Наши плиты испытывают удары от разливов жира, брызг и оставшейся на поверхности липкой посуды — даже кипящая вода может оставить пятна от минеральных веществ в воде, если вы дадите ей закипеть. И как большинство грязных вещей в наших домах, плита не очищается сама; чем дольше вы это игнорируете, тем хуже становится.

Итак, начните чистить плиту, а затем следуйте нашим советам, чтобы она дольше оставалась в лучшем виде.

Как часто мыть плиту

Вы должны чистить плиту, когда она загрязняется. В идеале брызги и пролития следует вытирать, как только они случаются, чтобы предотвратить их приготовление и усложнение впоследствии. Даже если вы не часто пользуетесь плитой, каждую неделю протирайте ее, чтобы удалить крошки, капли и жирные остатки.

Как очистить стеклянную плиту уксусом.

Шаг 1: Подождите, пока остынет

Всегда ждите, пока варочная поверхность остынет на ощупь, прежде чем пытаться ее почистить.

Шаг 2: Создайте средство очищения

В бутылку с распылителем добавьте 1 стакан дистиллированного белого уксуса, 1 стакан горячей воды и 1/2 чайной ложки моющего средства. Встряхните, чтобы перемешать, и отметьте бутылку. Средство можно использовать для ежедневной или еженедельной уборки.

Шаг 3: Очистите, промойте и высушите

Распылите чистящее средство и дайте ему постоять пару минут.

Для протирания плиты используйте неабразивную губку.

Промойте губку и удалите остатки моющего средства.

Высушите поверхность тканью из микрофибры без ворса.

Шаг 4. Используйте пищевую соду, чтобы очистить пригоревшую пищу.

Пригоревшую пищу на плите трудно удалить. Выполните следующие действия:

Обильно посыпьте сухой пищевой содой и распылите ровно столько дистиллированного белого уксуса, чтобы образовалась густая паста. (Будет некоторое шипение, поскольку пищевая сода и уксус вступают в реакцию, чтобы помочь расщепить частицы пищи.)

Смочите полотенце из микрофибры в горячей воде и отожмите, чтобы оно перестало капать.

Накройте шипучую смесь полотенцем и дайте ей попариться как минимум 15 минут.

Снимите полотенце и воспользуйтесь неабразивной губкой, чтобы вытереть рассыпанную пищу.

При необходимости повторите шаги, затем промойте варочную панель чистой влажной губкой и высушите полотенцем из микрофибры.

Шаг 5: Сделайте окончательный обзор

Если за вашей стеклянной плитой некоторое время не ухаживали, вам, возможно, придется соскоблить пригоревшую пищу.

Смочите горячей водой полотенце из микрофибры и положите его на грязный участок на 15 минут.

Используйте жесткий пластиковый скребок, который держат под углом 45 градусов, чтобы медленно соскоблить прилипшую пищу.

Работайте на небольшом участке и снова используйте пропаренную горячую ткань, если еда не сдвигается легко.

Завершите, вытерев мусор губкой и очистив всю плиту уксусом и средством для мытья посуды, сделанной на втором шаге.

Как очистить газовую плиту пищевой содой и уксусом.

Независимо от того, имеет газовая плита покрытие из нержавеющей стали или фарфора, вы можете использовать одинаковые чистящие средства.

Шаг 1: дайте остыть

Никогда не пытайтесь очистить горячую плиту. Убедитесь, что конфорки отключены и холодны на ощупь.

Шаг 2. Очистите плиту

Снимите с плиты решетки, закрывающие выходные отверстия для газа пластины и элементы управления. (См. инструкции по очистке решеток.)

Шаг 3: Очистите

Используйте неабразивную губку, смоченную в растворе горячей воды, смешанной с обезжиривающим средством для мытья посуды, чтобы вытереть жир и частицы пищи из плиты.

Шаг 4. Борьба со стойкими разливами

Посыпьте сухую пищевую соду пригоревшую пищу и сбрызните неразбавленным дистиллированным белым уксусом.

Накройте место вспенивания влажной салфеткой из микрофибры, смоченной в горячей воде; оставьте на 15 минут.

Снимите крышку и потрите нейлоновой губкой.

Вытрите мусор влажной губкой.

Шаг 5: Высушите и снова соберите

Когда вам удастся очистить плиту от жира и пятен, высушите ее салфеткой из микрофибры, чтобы она оставалась блестящей. Снова соберите все компоненты.

Источник: realsimple

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