Ознакомьтесь с приведенными ниже шагами, чтобы узнать, как удалить пятна и грязь с ковра.

Независимо от того, есть ли у вас хлопковый махровый коврик или мохнатый коврик для ванной комнаты, важно регулярно стирать или чистить его, чтобы удалить пятна и грязь, а также предотвратить появление плесени.

Как часто стирать коврик для ванной, чтобы не было пятен и грязи

Если ковриком для ванной комнаты пользуются только один или два человека и развешивают сушиться после каждого использования, его следует стирать по крайней мере дважды в месяц. Однако, если есть несколько пользователей и коврик остается влажным большую часть времени, его следует стирать по крайней мере еженедельно. Если кто-либо из домочадцев имеет микоз стопы или другую грибковую болезнь стопы, нельзя использовать общий коврик для ванной комнаты, а его следует стирать после каждого использования.

Как удалить пятна и грязь с ковра для ванной

Вытряхните волосы и мусор

Вынесите коврик для ванной на улицу и хорошенько встряхните его, чтобы удалить волосы, пыль и мусор. Это поможет предотвратить попадание грязи в фильтр стиральной машины.

Прочитайте этикетку по уходу

Если вы его не сняли, на нем есть небольшая этикетка, на которой указано содержание волокон в коврике для ванной комнаты и способы его очищения. Федеральная торговая комиссия США требует, чтобы все текстильные изделия, продаваемые в Соединенных Штатах, имели маркировку. Вы должны прочитать его, особенно когда вы стираете коврик впервые.

Посмотрите коврик для ванной комнаты.

Если у вас есть коврик с нескользящей подкладкой, внимательно проверьте, чтобы нескользящее покрытие не отслаивалось и не трескалось. Если повреждение подложки, не стирайте коврик для ванной, замените его. Подложка продолжит сниматься и может повредить стиральную машину.

Проверьте коврик для ванной на наличие пятен и грязи, требующих предварительной обработки.

Выберите параметры стиральной машины и загрузите стиральную машину

Большинство ковриков для ванной комнаты следует стирать теплой водой. Это лучший способ удалить пятна и грязь.

Используйте высокоэффективный стиральный порошок на основе энзимов. Если на коврике для ванной есть пятна, предварительно обработайте пятна и грязь небольшим количеством жидкого стирального средства. Используйте пальцы или щетку с мягкой щетиной, чтобы нанести моющее средство на загрязненный участок. Подождите примерно 10 минут, чтобы моющее средство расщепило молекулы пятна, прежде чем постирать коврик.

Поскольку коврики часто громоздки, выберите более низкую скорость конечного отжима, чтобы сохранить равновесие стиральной машины.

Коврики для ванной комнаты можно стирать полотенцами похожего цвета и типа ткани. Хлопковые полотенца и коврики снимают ворсинки, поэтому их не следует стирать с вещами из микроволокна, которые притягивают ворсинки.

Если у вас есть стиральная машина с центральной мешалкой, обязательно равномерно загружайте более тяжелые предметы вокруг мешалки, чтобы удерживать стиральную машину в равновесии.

Встряхните и высушите

После завершения цикла стирки извлеките коврик для ванной и встряхните его, чтобы удалить складки и морщины.

Повесьте коврик на сушилку или бельевую веревку. Никогда не кладите коврик для ванной с нескользящей подкладкой в ​​автоматическую сушильную машину.

Если у вас нехватка времени, 100% хлопчатобумажные коврики можно высушить в сушильной машине.

Никогда не пытайтесь гладить коврик для ванной. Когда коврик снова будет использоваться, влажность и тепло в ванной расслабят волокна и удалят морщины.

Источник: realsimple

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