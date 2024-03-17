Удалить жир и остатки пищи из противня иногда бывает сверхтрудной задачей, но если знать хорошие советы, справиться с ним вполне возможно.

Обильно посыпьте содой противень.

Чтобы удалить жир и остатки пищи с противня, обильно посыпьте противень содой.

Разбрызгивайте перекись водорода на пищевую соду, пока она не покроется.

Чтобы завершить этот шаг, налейте перекись водорода в пустую бутылку с распылителем или замените крышку бутылки с перекисью водорода пульверизатором.

Повторите шаги 1 и 2.

Сверху насыпьте еще пищевой соды и снова сбрызните перекисью водорода.

Дайте смеси настояться по крайней мере 4 часа и до ночи.

Этой смеси нужно время, чтобы подействовать. Однако не оставляйте смесь на сковороде слишком долго, поскольку перекись водорода и пищевая сода могут еще больше окислить сковороду, если пройдет слишком много времени.

Используйте губку, чтобы удалить смесь пищевой соды.

Натрите немного моющего средства, чтобы удалить любые пятна во время движения. Возможно, вам придется погрузить губку в воду, чтобы разрыхлить высохшую пищевую соду. В зависимости от того, насколько грязный противень, удалить с него жир и остатки пищи может быть легко, или для этого может потребоваться дополнительная смазка. Процесс может занять несколько минут, поэтому не огорчайтесь. После того как большинство пятен будет удалено, тщательно промойте противень.

Отполируйте стойкие пятна особенно тонкой стальной шерстью.

Если осталось еще немного жира и остатков пищи, используйте стальную вату, чтобы осторожно удалить их (всегда надевайте перчатки при работе со стальной ватой). Кроме того, убедитесь, что стальная вата, которую вы используете, не слишком абразивна, и вы шлифуете достаточно сильно, чтобы удалить именно жир и остатки пищи, а не металл. Очень тонкая или очень тонкая стальная вата достаточно нежна, чтобы удалить пятна, не повреждая металлическую поверхность под ней. Вымойте, а затем тщательно промойте противень перед использованием.

Совет: если вы хотите предотвратить появление пятен в будущем, по возможности выстелите противень алюминиевой фольгой или пергаментом.

Источник: realsimple

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