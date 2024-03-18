Недавно Министерство здравоохранения Украины внесло изменения в правила компенсации за непрофессиональный уход. Кто может рассчитывать на эту помощь и какие документы нужно собрать, рассказали юристы портала prikhodko.
Граждане, которые предоставляют уход тем, кто нуждается в нем без специальной подготовки, могут получать ежемесячную компенсацию. Но существуют некоторые исключения:
- Те, кто предоставляет социальные услуги на дому, включая паллиативный и стационарный уход;
- Те, кто уже получает пособие по уходу;
- Профессиональные опекуны, не имеющие предпринимательской деятельности.
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Чтобы получить компенсацию, о которой идет речь, нужно иметь следующие документы:
- Заявление о получении компенсации.
- Удостоверение личности.
- Справка о доходах за последний полугод или год.
- Дополнительные документы в зависимости от ситуации, такие как медицинские заключения или решения суда.
Как определяется размер такой компенсации?
Компенсация исчисляется как разница между минимальным доходом, необходимым для проживания одного человека в текущем месяце (2920 гривен в 2024 году), и общим доходом за последние полгода предоставляющего социальные услуги.
Важно также помнить, что такая компенсация предоставляется в течение двенадцати месяцев и выплачивается лицу каждого месяца.
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