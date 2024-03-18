Недавно Министерство здравоохранения Украины внесло изменения в правила компенсации за непрофессиональный уход. Кто может рассчитывать на эту помощь и какие документы нужно собрать, рассказали юристы портала prikhodko.

Граждане, которые предоставляют уход тем, кто нуждается в нем без специальной подготовки, могут получать ежемесячную компенсацию. Но существуют некоторые исключения:

Те, кто предоставляет социальные услуги на дому, включая паллиативный и стационарный уход;

Те, кто уже получает пособие по уходу;

Профессиональные опекуны, не имеющие предпринимательской деятельности.



Чтобы получить компенсацию, о которой идет речь, нужно иметь следующие документы:

Заявление о получении компенсации.

Удостоверение личности.

Справка о доходах за последний полугод или год.

Дополнительные документы в зависимости от ситуации, такие как медицинские заключения или решения суда.

Как определяется размер такой компенсации?

Компенсация исчисляется как разница между минимальным доходом, необходимым для проживания одного человека в текущем месяце (2920 гривен в 2024 году), и общим доходом за последние полгода предоставляющего социальные услуги.

Важно также помнить, что такая компенсация предоставляется в течение двенадцати месяцев и выплачивается лицу каждого месяца.

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