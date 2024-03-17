Многие садоводы утверждают, что брюссельскую капусту можно вырастить из черенков в домашних условиях.

Хотя доказательств в поддержку утверждений того, что можно вырастить брюссельскую капусту из черенков - не так много, вы все равно можете попробовать этот эксперимент самостоятельно.

Поскольку брюссельская капуста обычно выращивается осенью, вам повезет больше, если вы возьметесь за дело в мае или июне.

Вымойте брюссельскую капусту и очистите от мертвых листьев. Затем проверьте нижнюю часть каждого ростка и очистите все пожелтевшие или мертвые листья. Для этого можно использовать свежую магазинную брюссельскую капусту!

Затем отрежьте нижнюю часть брюссельской капусты. Кусочек плоской нижней части брюссельской капусты. У вашего ростка появятся корни из нижней части черенка.

Наполните емкость для рассады водой. Установите контейнер на видном месте, чтобы не забывать проверять черенки брюссельской капусты. Вашим росткам не нужно много воды — ее достаточно, чтобы помочь им вырастить новую корневую систему.

Некоторые садоводы-экспериментаторы выращивают черенки брюссельской капусты в бутыли с водой.

Положите брюссельскую капусту в воду. Положите ростки срезом вниз на поверхность воды. Ничего страшного, если брюссельская капуста соприкасается, просто не складывайте слишком много в один контейнер.

Меняйте воду с черенками брюссельской капусты каждый день.

Пересаживайте брюссельскую капусту, когда она достигнет 7,6 см в высоту. Как только ваши растения достигнут нужной отметки - вы можете переместить их и пересадить в свой огород.

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