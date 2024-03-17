Для начала купите семена или выберите семена помидора, вы можете купить семена онлайн на сайтах обмена семенами, в местном питомнике или у других садоводов.

Вы также можете купить семена в садовом отделе магазина.

Если вы хотите собрать семена прямо из помидора, вам понадобится хотя бы один помидор с этого растения.

Маркируйте свой контейнер с рассадой разных сортов помидоров. Если вы выращиваете несколько разных типов семян, обязательно пометьте на контейнере правильный сорт, чтобы избежать путаницы.

Поставьте мякоть в теплое место, защищенное от прямых солнечных лучей.

Ежедневно перемешивайте емкость, пока на поверхности не образуется слой белой плесени.

Соберите семена. Надев перчатки, снимите заплесневелый слой. Семена осядут на дно контейнера.

Налейте в емкость воду, чтобы разбавить смесь. Дайте семенам помидора осесть на дно и продолжайте сливать ненужные части раствора через сито. После того, как вы собрали все семена в сито, тщательно промойте их водой.

Разложите семена на сухой поверхности и дайте им высохнуть в течение нескольких дней.

Храните семена в прохладном темном месте. Вы также можете поместить их в герметичный контейнер в холодильник, чтобы имитировать зимний климат. Не кладите семена в морозильную камеру, это повредит их.

После этого ваши семена помидоров готовы к посадке.

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