Согласно законодательству Украины, лицам, участвовавшим в войне, предоставляется право на льготное соотношение при оплате коммунальных услуг, а также приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в размере 50% от стоимости. Это касается лиц, чьи совокупные доходы на одного человека в месяц не превышают размера, дающего право на налоговую социальную льготу (на 2024 год это – 4 240 гривен). Информацию об этом разглашает издание "Oblikbudget".

В члены семьи лица, имеющего право на льготу, входят:

жена (супруг);

их несовершеннолетние дети (до 18 лет);

совершеннолетние дети, являющиеся лицами с инвалидностью I или II группы с детства или имеющие инвалидность I группы;

лицо, проживающее с лицом с инвалидностью I группы в результате войны и обеспечивает ему уход, если лицо с инвалидностью не состоит в браке;

нетрудоспособные родители;

лицо, находящееся под опекой или попечительством гражданина, имеющего право на льготы, и проживающего с ним.

Кроме того, участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и некоторые другие категории могут получать скидку на коммунальные услуги в размере 75%, независимо от размера их дохода. К этим категориям относятся:

участники боевых действий;

пострадавшие участники Революции Достоинства;

лица, которые были реабилитированы и стали жертвами репрессий, таких как заключение или ограничение свободы или принудительное помещение в психиатрическое учреждение;

бывшие несовершеннолетние заключенные концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также дети.

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