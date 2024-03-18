Уже на пятый день после серии хирургических вмешательств, 43-летний Виталий Колесник родом из Волчанска с непреклонной решимостью продолжил свою волонтерскую миссию.

Во время перевозки дронов на передовую для военных волонтер Виталий Колесник наехал на противотанковую мину. В результате взрыва мужчина получил многочисленные травмы: осколки ранили его, образовав в теле глубокую рану длиной 17 сантиметров, некоторые осколки до сих пор остаются в глазах. Кроме того, Виталий испытал переломы руки и ноги.

Однако уже на пятый день после серии хирургических вмешательств, 43-летний волонтер родом из Волчанска с непреклонной решимостью продолжил свою волонтерскую миссию, мотивируя это тем, что у "войны нет кнопки "пауза"".

Волонтер с Харьковщины взорвался на противотанковой мини, когда вез дроны военным Это было 17 февраля 2024 года. Он ехал бусом из Харькова на передовую в северной приграничной области, вез ребятам дроны, из 20 штук в багажнике часть предназначалась им. Ехал нескоро, может, 30 километров в час по накатанному пути.

"Сначала не понял, что это был взрыв. Машину отнесло в поле метров на 10 от воронки, и она приземлилась на "передок". Двигатель отбросило метров на 30, его вырвало из-за раскрывшейся крыши как консервная банка. Было ощущение, что меня разорвало, но кто-то меня собрал вместе, дал пощечину, и я пришел в себя... Полежал, понял, что надо вставать... Поднялся, почувствовал, что нога сломана, рука сломана... Я протер шапкой один глаз, чтобы кровь не очень текла и прикрывала обзор", - рассказал волонтер.

В тот момент у него зазвонил телефон. Звонили его друзья. Волонтер объяснил, что случилось с ним. Волонтер поджег сухое сено, чтобы был виден дым, и дал друзьям приблизительные координаты места. Сам начал двигаться им на встречу по дороге, боялся, что его там найдут русское ДРГ. После чего его нашли и увезли в больницу.

В больнице ему сделали несколько операций, получили четыре-пять больших обломков. На последний, пятый день он прямо с операционного стола встал и сказал, что пора уезжать.

"Прошло чуть больше двух недель. Ухудшения состояния не было, но ребра болят, мышцы порваны. Не каждый день, а когда есть возможность, езжу на процедуры", - добавил он.

Источник: Суспільне.

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