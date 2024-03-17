Красный картофель немного меньше по размеру и содержит меньше крахмала, чем коричневый красновато-коричневый картофель.

Красный картофель является отличным источником витамина С и калия и могут расти как в теплом, так и в холодном климате при правильных условиях.

Начните с покупки семенного красного картофеля. Посадите красный картофель либо в саду, либо в контейнере. Регулярно поливайте его, присыпайте землей по мере роста, и ваш картофель будет готов к сбору примерно через 100 дней.

Для достижения наилучших результатов используйте красный картофель с мелкими и средними семенами.



Выберите место в своем саду, которое большую часть дня получает солнечный свет.

Растения красного картофеля любят солнце, поэтому выберите место в саду, где солнечный свет будет получать 8–12 часов.

Вы можете подготовить грядку и выкопать траншеи для красного картофеля или использовать контейнер для его выращивания.

В любом случае, убедитесь, что у вас есть солнечное место!

Обработайте почву свежим компостом, чтобы обеспечить основу, богатую питательными веществами.

Убедитесь, что уровень pH вашей почвы находится в пределах от 6,0 до 6,5.

Тщательно полейте красный картофель сразу после посадки. Используйте садовый шланг или лейку, чтобы пропитать почву над картофелем.

Поливайте красный картофель в течение 30 секунд или около того, чтобы обильно и тщательно полить его. Вы хотите, чтобы ваша почва была влажной, но не мокрой.

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