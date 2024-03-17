Красный лук можно вырастить из крошечных луковиц, которые высаживают, как только почва становится готовой к обработке.

Если вы выращиваете красный лук из семян, сейте его в помещении за восемь-десять недель до последних средних заморозков в вашем регионе.

Луковые растения токсичны для домашних животных , поэтому имейте это в виду, выращивая их в помещении или на открытом воздухе.

Несколько простых советов перед началом посадки красного лука, сажайте красный лук на открытом воздухе в солнечном месте , то есть шесть-восемь часов солнечного света каждый день.

Красный лук лучше всего растет при наличии небольшого количества осадков каждую неделю, поэтому вам потребуется обильный полив один или два раза в неделю, в зависимости от погодных условий.

Как сажать красный лук? Вы можете вырастить красный лук из семян, но этот метод, как правило, немного сложен. Выращивание из семян может быть затруднено из-за выпревания, которому подвержена рассада лука.

Или вы можете приобрести для начала саженцы или наборы, представляющие собой небольшие луковицы лука, посеянные в прошлом году.

Когда сажать? Красный лук-севок высаживают в открытый грунт ранней весной, как только можно будет обработать землю. Также можно посадить красный лук осенью и перезимовать его до весны.

Как выбрать место для посадки красного лука? Сажайте красный лук на солнечном участке с хорошо дренированной почвой, богатой органическими веществами, которые обеспечивают питательные вещества и удерживают влагу в почве. Если у вас плохо дренированные глинистые почвы, выращивайте красный лук на приподнятых грядках или в контейнерах.

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