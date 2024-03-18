Стоит отметить, что часть из этих советов подходит Android-пользователей, но некоторые из них могут не подходить для любителей iPhone.

Активное использование различных программ и приложений, игр и использование браузеров для различных целей приводит к неизбежному столкновению с назойливой рекламой. Нередко она начинает проигрывать и прерывать просмотр видео, закрывает текст книг, перекрывает документы и даже возможность корректного использования некоторых программ.

При этом реклама иногда появляется даже в платных приложениях или отображается слишком часто в бесплатных сервисах. Однако есть несколько полезных вариантов для телефонов, что избавят вас от этой проблемы. Стоит запомнить, что часть из этих советов подходит Android-пользователей, но некоторые из них могут не подходить для любителей iPhone.

Отключить интернет помогает в самом простом случае, когда игра не требует соединения или книга в приложении уже загружена заранее. Таким образом, используя Авиарежим, вы можете спокойно использовать любимые приложения или программы и не натыкаться на назойливую рекламу с баннерами.

Смена региона может помочь в том случае, если она доступна без лишних настроек, поскольку в разных странах разные правила показа рекламы, ее подгрузка и представление на гаджетах. К примеру, в Великобритании запрещена реклама, содержащая элементы, которых нет в игре, что вам нравится и которую вы как раз и загрузили.

Поэтому вы можете использовать регион Британии в качестве основного в настройках, чтобы избавиться от рекламных видео.

Использование DNS-серверов также может помочь вам реже встречать рекламу, которую вы видеть не желаете. Дело в том, что каждое рекламное сообщение перед отображением на вашем устройстве проходит через DNS-сервер. Изменение его позволяет блокировать рекламу. Например, установка сервера от компании AdGuard поможет избавиться от всех назойливых интеграций даже в бесплатном приложении. Достаточно будет зайти в настройки смартфона, выбрать раздел с DNS-сервером и ввести имя хоста "dns.adguard.com". После этого реклама в приложениях, скорее всего, исчезнет или сократится значительно.

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