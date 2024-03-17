Существует множество причин, которые могут способствовать зависанию вашего телефона.

Обычно проблему с зависанием телефона можно решить, перезапустив его.

Если перезагрузка телефона не решает проблему, возможно, вам придется выполнить принудительную перезагрузку или, возможно, даже использовать режим восстановления, чтобы восстановить его исходные заводские настройки.

Итак, что нужно сделать, если завис телефон?

Для начала подключите телефон к зарядному устройству, если он вообще не включается.

Вполне возможно, что у него разрядилась батарея.

Попробуйте перезагрузить телефон.

Если подключение не помогло или он завис во время работы, попробуйте перезагрузить телефон, чтобы решить проблему.

Если перезагрузка не помогла, выполните сброс настроек (Android) или восстановите телефон (iPhone).

Подключите телефон Android или iPhone к зарядному устройству. Если ваш телефон вообще не включается, возможно, в нем разрядились батарейки.

Подключите телефон к настенному зарядному устройству или USB-порту компьютера, а затем дайте ему зарядиться в течение нескольких минут.

Если через несколько минут ваш телефон не показывает, что заряжается, попробуйте другое зарядное устройство и/или розетку.

Закройте зависшее приложение. Если определенное приложение зависло, но вы все еще можете использовать свой телефон, принудительно закрыть приложение.

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