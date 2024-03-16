Мы все хотим, чтобы лак для ногтей держался как можно дольше, но не тогда, когда он поливается на нашу одежду.

Удалить ненавистные пятна из одежды бывает сложно, но запасшись терпением и несколькими очистительными средствами, вы можете вывести лак для ногтей с большинства вещей.

Как удалить пятна от лака для ногтей с одежды

Чтобы удалить свежие и засохшие пятна от ногтей, выполните следующие действия.

Снимите лак

Не пытайтесь тереть или вытирать влажный лак для ногтей! Трение проталкивает пятно глубже в волокна и может вызвать его распространение. Вместо этого воспользуйтесь краем старой кредитной карты или тупым кухонным ножом, чтобы удалить как можно больше пятен от лака для ногтей, пока он влажный.

Если лак для ногтей высох, попробуйте осторожно соскоблить кусочки лака из ткани старой кредитной картой.

Прочтите этикетку по уходу и проведите точечную проверку

Уделите несколько секунд, чтобы прочитать этикетку по уходу за тканью, чтобы убедиться, что вы можете использовать ацетон, не повредив ткань. Перед обработкой пятен на цветной одежде смочите ватный тампон в ацетоне, найдите шов и протрите тампоном ткань. Если какой-либо цвет перешел на тампон, использование ацетона изменит цвет одежды. Попробуйте вместо этого протирать спиртом или обратитесь к профессиональному уборщику.

Обработать ацетоном

Положите несколько слоев белых бумажных полотенец под пятно, чтобы впитать ацетон во время работы.

Смочите ватный тампон или кусок белой ткани в ацетоне. Работая от наружных краев пятна лака для ногтей до центра, чтобы оно не распространялось, осторожно потрите пятно и промокните белой тканью. Когда лак для ногтей поднимется и перенесется с одежды на тампон или ткань, возьмите новый тампон или переместите его на чистый участок полотенца. Работайте медленно, пока не удается удалить все пятна лака.

Смойте ацетон

Смойте ацетон с ткани, удерживая очищенную часть под краном холодной воды.

Попытайтесь протереть спиртом, если остались следы цвета

Смочите ватный тампон или ткань в изопропиловом спирте и осторожно потрите загрязненный участок, чтобы удалить любые следы цвета лака для ногтей. Снова промойте это место холодной водой.

Стирать как обычно

Немедленно постирайте одежду, как обычно, с помощью любимого стирального порошка. Перед тем, как бросить одежду в горячую сушильную машину, проверьте загрязненный участок. Если пятно осталось, дайте одежде высохнуть на воздухе, а затем снова обработайте пятно от лака, чтобы окончательно удалить его.

Источник: realsimple

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