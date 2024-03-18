Запуск требовательных к ресурсам операций, таких как игры или программы для обработки видео, может привести к увеличению шума ноутбука.

Со временем при активном использовании ноутбук может начать шуметь, особенно если попытаться открыть несколько браузеров, программ и приложений. При открытии еще и игр, а также документов может случиться «зависание» некоторых программ. Дело в том, что в этот момент ваш ПК может не справляться с нагрузкой, нагревается и активизируется работа охлаждения системы. Это может быть довольно громко.

Следует рассмотреть причины шума ноутбука в процессе работы и возможные способы устранения. Сначала нужно помнить, что со временем скапливается грязь на корпусе и внутри ноутбука. Это распространенная причина громкого шума при нагревании техники.

Пыль также оседает на лопасти кулера, что может привести к перегреву ноутбука и увеличению скорости вращения вентиляторов. Решение проблемы заключается в очистке вентиляционных отверстий. Это нужно делать, только если уже знакомы с техникой и знаете, как правильно заниматься очисткой дома. Лучше обратиться в сервис, работа занимает менее часа.

Нагрузка на систему провоцирует шум сам по себе. Запуск требовательных к ресурсам операций, таких как игры или программы для обработки видео, может привести к увеличению шума ноутбука. Это объясняется тем, что в такие моменты процессор нагревается сильнее, займитесь оптимизацией системы и решите, нужно ли вам столько процессов за раз.

Жесткий диск может подвергнуться испытаниями в работе после нагревания ПК и нарушений системы. Это механическое устройство, и износ или дефекты могут привести к появлению шумов, таких как визг подшипников или щелчки головок чтения-записи. В этом случае рекомендуется создать резервную копию важных данных и провести диагностику диска.

Также стоит понимать, со временем смазка в кулере может высыхать и становиться вязкой, что приводит к ухудшению работы вентиляторов и появлению шума. В этом случае рекомендуется провести замену смазки или кулера, что может потребовать разборки ноутбука.

Процессор и видеокарта также часто являются причиной странного шума. Это может быть вызвано, например, дефектами дросселей процессора.

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