Четыре способа справиться с этими пятнами с помощью лестницы и без нее.

Если вы хотите прозрачные, сверкающие чистые окна, вы должны очистить обе стороны. Это не всегда легко, если у вас двухэтажный дом, вы живете в квартире или на верхнем этаже или нет лестницы. К счастью, есть способы удалить грязь, которая скапливается на внешней стороне окон. Ниже приведены разные методы очистки наружных окон, чтобы иметь блеск без полос.

Как очистить окна снаружи с помощью швабры из микрофибры

После использования садового шланга для смыва грязи и сеток насекомых швабра из микрофибры может увеличить доступность, необходимую для чистки наружных окон. Микрофибра является идеальным чистящим инструментом, потому что она не оставляет ворсинок, и вы можете смешать раствор равных частей воды и дистиллированного белого уксуса в ведре, чтобы использовать как средство для мытья окон.

Смочите швабру в растворе и отожмите, чтобы она перестала капать. Начните с верхней части окна и очистите поверхность. Чтобы высушить окно, воспользуйтесь второй сухой шваброй из микрофибры или оберните сухую швабру из микрофибры. Работайте в сетке сверху вниз, чтобы быть уверенным, что вы не упустите ни одной части окна.

Как очистить окна снаружи телескопическим инструментом

Телескопические инструменты могут быть прямыми или U-образными. Прямые инструменты лучше всего подходят для работы с земли или с лестницы. Большинство столбов – это легкие алюминиевые секции, которые можно прикрепить на высоту до пяти футов. Инструменты имеют гибкие насадки и поставляются с очистными подушечками и раковинными насадками.

U-образные телескопические инструменты сконструированы так, что вы можете стоять внутри и легко чистить открывающиеся снизу или сбоку окна. Большинство инструментов достигают от 23 до 55 дюймов и могут вращаться на 360 градусов.

Как очистить окна снаружи с помощью магнитного очистителя окон

Магнитные очистители окон используют подушечки из микрофибры, обработанные ракелями, чтобы одновременно очистить внутреннюю и внешнюю стороны окна. Подключите инструмент через открытое окно, выровняя магниты. Работайте медленно и ведите инструмент по поверхности. Вот несколько советов, чтобы убедиться, что вы получите самые лучшие результаты:

Смешайте моющий раствор равных частей дистиллированного белого уксуса и воды и пропитайте обе чистящие подушечки из микрофибры.

Большинство инструментов имеют предохранительный шнур, который следует прикрепить к чему-то крепкому внутри, чтобы зафиксировать чистящие подушечки, если магниты отсоединятся.

Откройте окно и поместите одну чистую салфетку на наружную сторону стекла. Выровняйте магниты блокнота.

Переместите внутреннюю подушечку из стороны в сторону, чтобы очистить окно. Подушечка очищает в одном направлении, а ракель удаляет избыток воды, когда вы двигаете инструмент в противоположном направлении.

При необходимости внесите инструмент внутрь, чтобы промыть чистящую подушечку и высушить ракель.

Источник: realsimple

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