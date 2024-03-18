На фронте украинского защитника звали "Каркаде", и он служил в составе аэроразведки - парню было всего 22 года.

Молодой 22-летний кинооператор Олесь Самчук, который за несколько дней до свадьбы со своей любимой погиб на войне отдал свою жизнь за Украину. Об этом сообщается на странице Национального союза кинематографистов в Facebook.

Олесь присоединился к Вооруженным Силам Украины в прошлом году, после окончания учебы в Киевском национальном университете журналистики. На фронте его звали "Каркаде", и он служил в составе аэроразведки. Парню было всего 22 года.

В Национальном союзе кинематографистов отметили, что каждое такое известие рвет душу. Военный погиб 11 марта на Донецком направлении, за несколько дней до запланированной свадьбы 19 марта.

"Молодое улыбающееся лицо парня, положившего свою непрожитую жизнь, свои неснятые фильмы, свои никогда не осуществимые мечты на алтарь нашей с вами свободы... Герои к сожалению умирают, но никогда не должна исчезнуть наша благодарная память о каждом из них. Выражаем искренние соболезнования родным Олеся и его любимой девушке, его невесте", - подчеркнули в Национальном союзе.

Пользователи также выразили свое соболезнование и выразили пожелания, вспоминая фильмы, снятые Самчуком: "Архитектон" и "Life goes on". Кроме этого пользователи сети, знавшие погибшего, описывали его как храброго и всегда улыбающегося парня с добрым сердцем.

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