Несмотря на войну, правительство Украины в 2024 году установило ряд дополнительных выплат для граждан пенсионного возраста. Одной из программ, которая предусматривает около 600 гривен надбавки к пенсии, говорится в официальных материалах правительства.

Больше информации о программе дополнительных выплат: Правительство продлило программу ежемесячных дополнительных выплат, которую начал президент Украины, для лиц, достигших определенного возраста.

Эта ежемесячная компенсационная доплата, размер которой зависит от возрастной категории, начисляется автоматически, не требует личного обращения гражданина и предназначена для массового использования. Начиная с пенсионеров, достигших 70 лет, эти выплаты распространяются на всю территорию страны и предоставляются ежемесячно как дополнение к основной пенсии.

Доплаты начисляются со дня достижения пенсионерами определенного возраста, а не с начала месяца, поэтому первый месяц может не быть полной суммы. К примеру, если пенсионер отметил свое 70-летие 16 марта, приложение будет начислено с этой даты, а первая выплата с этой доплатой придет в следующем месяце.

Размеры дополнительных выплат в соответствии с возрастом:

Пенсионерам старше 80 лет принадлежит наибольшая выплата в размере 570 гривен.

Лицам в возрасте 75 лет и старше назначается дополнительная выплата в размере 456 гривен.

Пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет начисляется дополнительно 300 гривен.

Украинцы, имеющие пенсию не более 10,3 тыс. гривен, могут претендовать на получение дополнительных выплат.

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