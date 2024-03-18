Старшина двух общин на Тернопольщине Николай Дорош стал добровольцем в армии еще в 2015 году. С началом полномасштабного конфликта он вместе со своим сыном отправился в защиту страны. В настоящее время они оба воюют в составе 44-й отдельной артиллерийской бригады. Об этом говорится в сюжете Суспільного.

В 2016 году Николай вернулся из АТО и пошел на выборы в села Грабовец и Белоскорка. Его избрали старостой двух деревень. Николай Дорош работал в этой должности, пока 24 февраля 2022 года россия не ушла в Украину с полномасштабной войной. Уже 25 февраля Николай с сыном ушли в войско, а вечером они уже были в 44-й бригаде.

Приезжая в отпуск, Николай всегда приходит в свой кабинет в старостинском округе. Пока он воюет, его обязанности выполняет делопроизводство. Находясь в краткосрочном отпуске, Николай делится своими мыслями и тревогами о сыне Олеге, который продолжает службу на фронте. Он постоянно думает о передовой, чувствуя необходимость быть рядом с сыном.

Николай выражает свою веру в победу Украины и отмечает важность единства: "Если бы не верил, то я не шел бы на войну. Мы все верим, не только я. Мы обязательно победим. Но я бы хотел, чтобы мы все были вместе , были объединены. Чтобы в Украине все были друг за друга, потому что если "один к лесу, а второй к чертям", очень трудно воевать и защищать государство. Я верю в победу и уверен, что мы победим".

В молодости Николай был активным футболистом, представлял команду "Нива" и позже стал ее тренером. Он организовал футбольную команду в своем родном селе Грабовец и восстановил местный стадион. Николай намерен и дальше развивать спортивную жизнь в общине после войны.

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