За последнюю неделю некоторые продукты подешевели, а некоторые повысили свою стоимость. Эксперты из East-Fruit рассказали о ценовых тенденциях, произошедших с 8 по 15 марта. На некоторые товары спрос настолько велик, что предложение не успевает его удовлетворить, что отражается на ценах.

За прошедшую неделю увеличилось количество яблок, редис, пекинской и белокочанной капусты, орехов, сухофруктов и зелени на рынке. Даже с ростом предложения редиса спрос на этот сезонный овощ остается высоким и не полностью удовлетворенным.

Томаты и огурцы остаются в топе продаж, а продажи дешевой моркови также выросли. Однако предложение картофеля на рынке уменьшилось вдвое.

Цены продолжают расти на:

белокочанную капусту (9-12 грн/кг на 8 марта по сравнению с 8-12 грн/кг на 1 марта),

огурцы (60-130 грн/кг на 8 марта по сравнению с 60-120 грн/кг на 1 марта),

пекинскую капусту (20-25 грн/кг на 8 марта по сравнению с 18-25 грн/кг на 1 марта),

чеснок (100-135 грн/кг на 8 марта по сравнению со 100-130 грн/кг на 1 марта).

С другой стороны, зеленый лук подешевел со 100-120 грн/кг до 65-120 грн/кг, томаты с 70-115 грн/кг до 70-80 грн/кг, а цены на сладкий перец снизились со 120-150 грн/кг кг до 120–145 грн/кг.

Среди фруктов ценовые лидеры остались яблоками со стоимостью 14-25 грн/кг. Виноград подешевел с 90-220 грн/кг до 85-220 грн/кг. Относительно цитрусовых цены на мандарины выросли до 47-130 грн/кг. Киви подорожал на 5 грн/кг, поднявшись с 85-100 грн/кг до 90-100 грн/кг.