Иногда случается так, что техника начинает подвисать во время работы или тормозить, даже если не было запущено множество программ, приложений и игр. Даже запуск браузера стал долгой проблемой. При этом причина может быть связана как раз с внутренними процессами работы вашего ПК. Есть несколько способов выявить программы, влияющих на скорость работы компьютера, которые замедляют его работу.

Перезагрузка компьютера – поверхностный способ решить проблему. При этом, чаще всего это помогает нормализовать работу. Причина в том, что после перезагрузки активными останутся только базовые программы, что освободит память, уменьшит нагрузку на диск и процессор.

Чтобы убрать программы из автозапуска, удалить лишнее и проверить ПК на ошибки, используйте приложения по очистке системы. Идеально подходит КК-клинер, а также встроенные возможности операционной системы вручную отключить каждое мешающее вам приложение в фоновом режиме.

Используйте диспетчер задач для управления автозагрузкой программ: нажмите правой кнопкой мыши на панели задач и выберите "Диспетчер задач". Перейдите на вкладку "Автозагрузка" и отключите ненужные программы.

Часто пользователи не выключают свои ноутбуки в течение длительного времени, и для них этот совет может быть особенно полезен. Важно помнить, что перезагрузку следует выполнять только через меню Windows, чтобы избежать повреждения содержимого дисков и системы.

Если перезагрузка не помогла и компьютер все еще тормозит, попробуйте оценить программы, которые загружаются при старте системы. Мессенджеры, игровые клиенты, музыкальные приложения и другие программы могут быть причиной проблемы.

Если после всех этих действий компьютер продолжает тормозить, используйте диспетчер задач для анализа процессов, которые загружают систему. Возможно, какой-то процесс слишком сильно нагружает ЦП, память или диск. Попробуйте завершить задачу этого процесса, если вы уверены, что она не является критической для работы системы. Так вы определите, какие программы попросту засоряют ПК и мешают работе.

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