Гортензии являются одними из фаворитов сада — либо из-за их больших эффектных цветов, либо из-за того, что они цветут с лета до осени.

Возможно, одним из факторов, способствующих популярности гортензий, является то, что выращивать и ухаживать за этими растениями относительно просто и экономно.

Выбор правильного места и правильная посадка гортензий обеспечат цветочную красоту вашего ландшафта на долгие годы.

Когда лучше всего сажать гортензии? Лучшее время для посадки гортензий – осень. Второе лучшее время для их посадки — весна.

Любой сезон дает гортензиям время для развития здоровой корневой системы, прежде чем дать цветы. Раннее утро и вечер — лучшее время дня для посадки, поскольку температура ниже и не оказывает такого сильного стресса на куст.

Где хорошо растут гортензии? Большинство гортензий предпочитают частичное солнце. Мягкий свет защищенного или восточного помещения с защитой от резких дневных бликов предлагает идеальное место.

Многие домовладельцы сажают гортензии рядом со своими домами или перед заборами. Некоторые создают сад гортензий с несколькими видами, цветами цветения или высотой клумбы.

Гортензии нуждаются в некоторой защите от ветров, но их не следует сажать прямо под деревьями, где они будут конкурировать за воду и питательные вещества.

Как поливать гортензии? Полив гортензии не представляет никаких сложностей. Обильно поливайте растения три раза в неделю в течение вегетационного периода в течение первого или двух лет после посадки, чтобы стимулировать рост корней.

В периоды засухи поливайте достаточно, чтобы гортензии оставались живыми.

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