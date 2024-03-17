От этих необычных блинов отказаться не сможет никто, потому что это не только очень хорошее блюдо, но и невероятно вкусное.

В этом рецепте блинчиков прекрасно все: и вид, и вкус, а также скорость и простота процесса.

«Готовится на самом деле очень просто, быстро, а получается очень вкусно», - говорит об этом рецепте блинов фудблогер и автор страницы с рецептами «Yummy lera».

Ингредиенты для блинов нужны следующие: 2 яйца, 30 г сахара, щепотка соли, 60 г муки, 60 г кукурузного крахмала, 400 мл молока, 40 мл масла.

Для начинки к блинам следует подготовить 500 г кисломолочного творога, 50 г сахара, щепотка соли, 100 г сметаны, 1 яйцо, 75 г изюма.

Для сиропа: 2 апельсина, 40 г сахара, 75 мл воды, 15 г сливочного масла.

Ход приготовления блинчиков: Необходимо соединить яйца, сахар, соль, муку и крахмал. Добавляем молоко, растительное масло и перемешиваем до однородности.

«Жарим блины на хорошо разогретой сковороде с двух сторон без масла. Можно немного смазать только перед первым блином. Готовые блины накрываем пищевой пленкой и даем остыть – так они станут мягкими и очень эластичными», – рассказала фудблогер.

Ход приготовления начинки для блинов: Изюм следует залить кипятком на 15 мин. После этого хорошо промыть и просушить бумажным полотенцем. Кисломолочный творог, сахар, соль, сметану и яйцо хорошо перемешать. Добавить изюм и снова перемешать.

«Блинчики разрезаем на 4 части, на каждую кладем немного начинки и заворачиваем. Кладем в форму в один или несколько слоев», - прокомментировала Валерия.

Такие блины будут еще более изысканными и вкусными с сиропом. Для этого совмещаем цедру и сок из апельсинов, сахар, воду и доводим до кипения. Горячим сиропом залить блины и сверху добавить сливочное масло.

Теперь блины можно накрыть фольгой и выпекать в разогретой до 180 г духовке 20-30 мин. Перед подачей на стол можно украсить ягодами или фруктами и листьями мяты.

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