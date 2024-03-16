Есть одна из самых популярных ошибок, которая часто возникает из-за устаревших, несовместимых или неисправных драйверов.

Ошибка с «экраном смерти» обычно связана с некорректной работой системы. Поскольку существует много различных причин для возникновения синего экрана, следует знать хотя бы об основных конфликтах и как их решить.

Одна из наиболее распространенных ошибок- это ошибка SYSTEM THREAD EXCEPTION NOT HANDLED, которая часто возникает из-за устаревших, несовместимых или неисправных драйверов. Проведите проверку вашей системы на обновления, очистите кэш, скачайте нужные драйверы, часто программы сами подсказывают, что нужно установить.

Вторая ошибка – это SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION, которая часто вызвана ошибками в графическом интерфейсе, неисправными, устаревшими или поврежденными драйверами, а также поврежденными системными файлами. Удаление недавно установленного программного обеспечения или переустановка Windows может помочь устранить сбой в системе.

Ошибка Unmountable Boot Volume возникает, когда компьютер не может правильно загрузиться с диска. Здесь можно обратиться за помощью инструментов восстановления Windows или переустановкой операционной системы.

Код ошибки Windows 0xc00000e связан с аппаратными проблемами или поврежденными системными файлами и может потребовать обновления операционной системы или драйверов. Как можно заметить, в большинстве случаев следует вовремя обновлять систему, скачивать обновления драйверов и следить за вредоносными ПО.

Ошибка 0x0000001A может возникнуть из-за проблем с управлением памятью вашей системы, это может потребовать выполнения диагностических инструментов.

Ошибка Bad System Config Info часто вызывается неправильными конфигурациями системы и может быть устранена простой перезагрузкой системы.

Ошибка 0x000000EF может быть вызвана различными причинами, включая неисправные драйверы, вредоносное ПО, ошибки памяти или пыль на компонентах компьютера.

Ошибка nvlddmkm.sys может возникать из-за дефектов в драйверах NVIDIA и может потребовать их обновления или переустановки.

Ошибка Machine Check Exception также связана с аппаратными проблемами и может потребовать детальной проверки и, возможно, замены компонентов.

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