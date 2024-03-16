Помидоры черри — это помидоры небольшого размера, которые быстро растут, рано созревают и полезны для здоровья.

Помидоры черри — одно из самых популярных растений, поскольку их легко выращивать и они быстро дают урожай.

Чтобы вырастить помидоры черри, вам необходимо подготовить окружающую среду.

Для начала приобретите рассаду или семена. Вырастить помидоры черри можно из рассады или семян. При выращивании из рассады томаты черри получаются быстрее, чем при выращивании из семян.

Начинайте посадку помидоров черри в теплую погоду. Томатам черри для роста нужна теплая погода, и они погибнут при воздействии мороза.

Дата последних заморозков должна пройти за неделю до начала посадки помидоров черри.

Если сажать семена, вы можете начать выращивать их в помещении за 8–10 недель до даты последних заморозков.

Понадобится два-три месяца теплой или жаркой погоды, чтобы вырастить и собрать помидоры черри.

Убедитесь, что в горшке есть дренаж. При посадке в горшок в его дне должны быть отверстия для дренажа.

Регулярно поливайте помидоры. Поливать растения следует каждые два-три дня. Почва должна быть все время влажной. Если в какой-то момент земля станет сухой, полейте почву или перемешайте, пока она снова не станет влажной.

Удобряйте помидоры раз в неделю. Удобрение дает растениям питание для роста и процветания. По сути, он действует как еда. Используйте органическое удобрение один раз в неделю.

Обрезайте помидоры черри при необходимости. Когда растение подрастет, его нужно будет время от времени обрезать. Обрезайте, когда ростки и ветви начинают отрастать от центрального стебля, а также когда листья выглядят сухими или мертвыми.

Последние новости Украины:

Как вырастить раннюю редиску, чтобы она выросла вкусной.

Когда и как правильно сеять семена перция на рассаду: хитрости опытных дачников.

Также сообщалось, в чем нужно вымочить семена перед посадкой.