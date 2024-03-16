Ни для кого не секрет, что большинство современных смартфонов оснащены функциями автоматического исправления ошибок. Да, как многие поняли, они предназначены для оптимизации ввода текста и автоисправления.
Хотя эти функции действительно могут ускорить набор текста, некоторые пользователи находят их скорее хлопотными, чем полезными.
Данная современная функция работает путем обращения к постоянно обновляемому системному словарю с учетом нажатых клавиш и их последовательности.
Кроме того, Android и связанные с ней виртуальные клавиатуры могут автоматически использовать буквы и вставлять знаки препинания. Однако пользователи часто сталкиваются с неудобствами, когда эта функция заменяет предполагаемые слова неподходящими альтернативами. Зачастую это встречается после пробелов или знаков препинания, что приводит к необходимости повторного ввода текста или даже извинений за недопонимание.
Отключение автозамены на Android.
Откройте основные настройки на вашем смартфоне.
Перейдите в раздел «Язык и ввод».
Выберите клавиатуру, которую вы сейчас используете, в настройках ввода.
Затем в настройках клавиатуры перейдите на вкладку «Исправление текста».
После этого отключите автоисправление, предложения и любые другие нежелательные функции в подразделе «Исправление текста».
Отключение автозамены на устройствах Samsung.
Откройте «Настройки» на своем смартфоне.
Затем перейдите в «Общие элементы управления» и выберите «Настройки клавиатуры Samsung».
После проделанных шагов в разделе «Умный ввод» отключите его.
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