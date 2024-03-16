Лук может обеспечить солидный урожай, если у вас хватит терпения на его длительный период роста.

Когда сажать лук? Посадка лука рекомендуется чаще всего с марта по май, и большинство из них сажают прямо в почву или контейнер, хотя может быть некоторый успех при пересадке рассады. Большинство также предпочтут сажать сладкий лук луковицами, а не семенами.

Чтобы полностью раскрыть свой потенциал, луку необходимо солнечное освещение и от 13 до 16 часов в день. Сажайте лук на грядки или в контейнеры, которые получают достаточное количество света в течение многих месяцев.

Луку требуется более высокий уровень плодородия почвы, чем многим другим овощам. Вы можете начать со стандартной почвенной основы и сделать ее более подходящей для лука, добавив компост. Лук лучше всего растет на хорошо дренированной и слабокислой почве.

Лук не нуждается в ежедневном поливе, но его следует обильно поливать во время посадки, а затем примерно несколько раз в неделю. Если дождя не было, поливайте лук примерно раз в неделю.

Лук любит высокий уровень азота, поэтому добавление его в виде удобрения может оказаться полезным. Вносите азотные удобрения сначала через 2–3 недели после посадки, затем примерно каждые 3 недели по мере роста лука.

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