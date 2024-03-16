Морковь является важным продуктом в огороде, ведь ее очень легко выращивать.

Морковь можно выращивать на открытом воздухе в землю или в контейнерах.

Когда следует сажать морковь? Весеннюю посадку моркови можно проводить, как только почва достаточно оттает, чтобы ее можно было разрыхлить при работе, часто за две-четыре недели до последних заморозков.

Морковь следует сеять прямо на садовом участке или в контейнере, где она будет продолжать созревать. Пересадка не работает из-за длинного стержневого корня, который образуется при прорастании и становится овощем, который вы собираете.

Как сажать морковь? Определив зону выращивания, семена моркови можно посеять прямо в землю или контейнер. Распределите время посадки, чтобы у вас была свежая морковь, готовая к сбору урожая в течение всего вегетационного периода.

Когда собирать морковь? От сорта моркови, которую вы сажаете, будет зависеть, когда наступит лучшее время для сбора урожая. Большинство моркови созревают примерно через 50–75 дней после появления семян. Следуйте инструкциям на упаковке семян.

Морковь может выдержать первые легкие заморозки — и это может даже сделать их более сладкими на вкус — однако собирать морковь следует до наступления сильных морозов.

Моркови следует дать полностью созреть, чтобы она приобрела полный вкус и сладость. Если у вас рыхлая почва, вы можете пальцами проверить размер корня и убедиться, соответствует ли он диаметру, ожидаемому при созревании. Когда будете готовы собирать урожай моркови, слегка поверните верхнюю часть корня и вытащите ее из почвы.

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