Владельцы ноутбуков обычно считают, что аккумулятор будет работать дольше, если после полной зарядки отключать устройство от сети. На самом деле это не имеет особого значения, и ноутбук можно безопасно держать включенным в розетке. Существуют определенные правила использования зарядки, которые помогут продлить срок службы батареи и не навредят вашей технике.

Информация о том, что ноутбукам вредит постоянная зарядка, не соответствует действительности. Современные устройства оснащены контроллерами заряда, которые автоматически отключают подачу электроэнергии при достижении 100% заряда. Ток зарядки при этом очень мал, что не оказывает вредного воздействия на аккумулятор.

Цикл зарядки аккумулятора учитывается от нуля до 100%. Поэтому подключение адаптера при разрядке на половину увеличивает ресурс батареи в циклах в три раза. Однако, если не допускать разрядку ниже 10-15%, это также может значительно увеличить срок службы аккумулятора.

Технически, можно работать без батареи, если она снимается легко. Однако, в таком случае при потере электроэнергии рискуете потерять несохраненные данные. Кроме того, хранение батареи в отдельности также не рекомендуется, так как она будет постепенно разряжаться. Лучше всего держать батарею в ноутбуке, если это возможно.

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