Украинцы, которые отвечают определенным условиям, могут получать по 3600 гривен в течение трех месяцев.

Новый способ получения финансовой помощи от благотворительного фонда "Солидар Свисс Украина" при поддержке Swiss Solidarity стал доступен для некоторых украинцев, которые могут получить по 3,6 тысяч гривен ежемесячно. Инициатива, сообщенная Общественной организацией "Ось", нацелена на граждан, отвечающих определенным критериям.

Согласно сообщению, получить помощь могут лица, имеющие следующие характеристики:

статус внутренне перемещенного лица, полученный после 24 февраля 2022 года;

Регистрация и проживание в Винницкой области или городе Винница;

Подтверждена инвалидность первой или второй группы, в частности дети с инвалидностью;

Не получали финансовую помощь и не регистрировались на получение от международных фондов за последние три месяца;

Переехали из одной из областей, указанных в списке (Луганской, Донецкой, Харьковской, Сумской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Одесской, Киевской, Николаевской, Запорожской, Полтавской, Киева).

Размер пособия составляет 3,6 тысяч гривен в месяц для каждого члена семьи в течение трех месяцев. Всего один человек может получить до 10,8 тысячи гривен. Также в холодный период года предоставляется дополнительная помощь на подготовку к зиме до 26 тысяч гривен на семью.

Процесс регистрации в помощь уже активен в населенных пунктах Винницкой области. В частности, заявки принимаются в Улановской общине, а также запланированы регистрации в Жмеринском и Барском общинах.

Организаторы призывают тех, кто отвечает критериям, ожидать будущих регистрации. Они также отмечают, что денежную помощь получают все члены домохозяйства зарегистрированного лица.

Получить подробную информацию о регистрации можно по номерам телефонов: 066 100 90 64, 068 797 31 61.

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