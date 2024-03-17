Ваш телефон зациклился, мигает логотип и постоянно включается и выключается?

Прежде чем бежать в магазин за новым телефоном, сделайте глубокий вдох и погрузитесь в это руководство, чтобы найти действительно действенные решения и разобраться в сути проблемы.

Почему телефон постоянно включается и выключается?

Если это не аппаратная проблема, у вас высокие шансы легко починить телефон дома.

Возможно, произошел сбой обновления телефона с iOS, или, возможно, передача данных прервана и т. д., отсюда и проблема.

Вредоносное ПО/вирусная атака. Вы установили приложение на телефон из ненадежного источника или щелкнули что-то вредоносное? Это сделает ваш iPhone уязвимым, что приведет к циклической перезагрузке.

Вносили ли вы недавно какие-либо изменения в свой iPhone? Это может привести к неисправности драйвера и, следовательно, к проблеме с циклом перезагрузки телефона.

Внутренний компонент может быть поврежден, например, материнская плата, кнопка питания и т. д. Телефон пострадал от воды.

Как можно решить проблему, если телефон сам выключается? Есть четыре способа решения.

Способ 1. Принудительно перезагрузите iPhone.

Способ 2. Восстановите свой iPhone с помощью iTunes.

Способ 3. Обновите устаревшие приложения.

Способ 4. Обновить систему iOS.

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