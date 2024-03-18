Если ваш компьютер работает медленно, вы можете перезагрузить его, чтобы дать системным файлам и программам новый старт.

Однако, если ваш компьютер продолжает автоматически перезагружаться без какого-либо предупреждения есть несколько простых способов решить эту проблему.

Какие же причины, по которым компьютер продолжает перезагружаться?

Существует множество причин, по которым компьютер случайно перезагружается, самой главной может быть обновления Windows.

Есть некоторые решения, которые помогут вам исправить цикл перезагрузки в Windows 10.

Например, попробуйте отключить автоматическую перезапуску. Если вы хотите исправить бесконечный цикл перезагрузки после обновления Windows 10, первое, что вам следует сделать, это отключить функцию автоматического перезапуска.

Почему компьютер продолжает перезагружаться? Компьютер зависает при перезагрузке может быть по нескольким причинам.

Некоторые из них включают проблемы с оборудованием, конфликты программного обеспечения, обновления Windows, «синий экран смерт » (BSOD), вредоносное ПО и так далее.

Кроме того, Вы можете обновить драйверы и программное обеспечение, чтобі решить проблему, если компьютер сам перезагружается, а также выполнить проверку системы на наличие вредоносных программ, проверить наличие перегрева и просмотреть последние изменения.

При необходимости обратитесь за профессиональной помощью для устранения проблемы, если компьютер перезагружается сам по себе.

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