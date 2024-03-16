Узнайте, как очистить и предотвратить появление пятен от жесткой воды с помощью средств, находящихся у вас под рукой.

К счастью, вы можете очистить пятна от жесткой воды с помощью терпения и чистящих средств, которые, вероятно, под рукой. И мы поделимся советами, как предотвратить повторное появление этих неприятных пятен.

Как очистить пятна жесткой воды в туалете с помощью пищевой соды и уксуса.

Начните с дистиллированного белого уксуса

Смойте туалет, чтобы очистить его от мусора.

Добавьте две чашки белого дистиллированного уксуса или уксуса для очистки.

Используйте туалетную щетку, чтобы размыть уксус и воду вокруг чаши. Убедитесь, что вы достались всех пятен от жесткой воды.

Отойдите на 5 минут, чтобы уксусная кислота в уксусе воздействовала.

Добавьте пищевую соду и больше уксуса

Добавьте одну чашку соды и еще два стакана уксуса. Будет пенообразование!

Отойдите на 10 минут или пока не прекратится шипение.

Почистите и подождите еще немного

После завершения пенообразования используйте туалетную щетку, чтобы очистить унитаз от пятен. Обязательно почистите под ободом все поверхности над ватерлинией.

Отойдите на 30 минут.

Последним образом протрите чашу и промойте ее.

Как очистить пятна от жесткой воды в туалете с помощью бельевой бури

Откройте водяной клапан и промойте

Выключите водяной кран и смойте унитаз, чтобы удалить мусор и смочить поверхность чаши.

Наденьте пару резиновых перчаток.

Сделайте пасту из бури и уксуса и подождите

В небольшой миске смешайте 1/2 стакана бельевой бури и 1/4 стакана дистиллированного белого уксуса.

В перчатках нанесите пасту на пятна от жесткой воды. Не забудьте нанести его под ободок.

Отойдите и дайте пасте подействовать 20-30 минут.

Очистите и промойте

Потрите унитаз хорошей туалетной щеткой или чистящей губкой.

Снова включите воду и промойте, чтобы промыть.

Вот и все – очистить унитаз от пятен не так сложно!

Источник: realsimple

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