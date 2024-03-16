К счастью, вы можете очистить пятна от жесткой воды с помощью терпения и чистящих средств, которые, вероятно, под рукой. И мы поделимся советами, как предотвратить повторное появление этих неприятных пятен.
Как очистить пятна жесткой воды в туалете с помощью пищевой соды и уксуса.
Начните с дистиллированного белого уксуса
Смойте туалет, чтобы очистить его от мусора.
Добавьте две чашки белого дистиллированного уксуса или уксуса для очистки.
Используйте туалетную щетку, чтобы размыть уксус и воду вокруг чаши. Убедитесь, что вы достались всех пятен от жесткой воды.
Отойдите на 5 минут, чтобы уксусная кислота в уксусе воздействовала.
Добавьте пищевую соду и больше уксуса
Добавьте одну чашку соды и еще два стакана уксуса. Будет пенообразование!
Отойдите на 10 минут или пока не прекратится шипение.
Почистите и подождите еще немного
После завершения пенообразования используйте туалетную щетку, чтобы очистить унитаз от пятен. Обязательно почистите под ободом все поверхности над ватерлинией.
Отойдите на 30 минут.
Последним образом протрите чашу и промойте ее.
Как очистить пятна от жесткой воды в туалете с помощью бельевой бури
Откройте водяной клапан и промойте
Выключите водяной кран и смойте унитаз, чтобы удалить мусор и смочить поверхность чаши.
Наденьте пару резиновых перчаток.
Сделайте пасту из бури и уксуса и подождите
В небольшой миске смешайте 1/2 стакана бельевой бури и 1/4 стакана дистиллированного белого уксуса.
В перчатках нанесите пасту на пятна от жесткой воды. Не забудьте нанести его под ободок.
Отойдите и дайте пасте подействовать 20-30 минут.
Очистите и промойте
Потрите унитаз хорошей туалетной щеткой или чистящей губкой.
Снова включите воду и промойте, чтобы промыть.
Вот и все – очистить унитаз от пятен не так сложно!
Источник: realsimple
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