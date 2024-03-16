Надежда еще не потеряна – вы можете удалить восковые каракули с рубашки вашего ребенка с помощью этих советов экспертов.

Чтобы узнать, как удалить эти надоедливые пятна от карандаша с одежды, вам нужно всего лишь читать дальше.

Как удалить свежие пятна от карандаша

Ким Ромэн, ученый, предлагает эти шаги, чтобы удалить свежее пятно от карандаша.

Соберите излишки, осторожно соскобли их вилкой или ножом для масла. Вытряхните одежду, чтобы избавиться от любых заблудших частей

Положите загрязненную вещь лицевой стороной вниз на бумажное полотенце, а другой кусок полотенца положите поверх одежды. Нажмите теплым утюгом, чтобы пятно вышло из бумаги. Повторяйте с другими полотенцами, пока пятно не перестанет оставаться.

Нанесите пятновыводитель непосредственно на пятно. (Или вместо этого вы можете добавить немного своего любимого моющего средства.) Осторожно потрите его зубной щеткой с мягкой щетиной и оставьте на пять минут.

Поместите одежду в стиральную машину вместе с другими вещами.

Стирать в обычном режиме с самой горячей водой.

После завершения цикла немедленно извлеките одежду. Если пятно все еще есть, повторите эти действия еще раз, но не бросайте его в сушильную машину! Высушивание закрепит пятно.

Как удалить расплавленные пятна от карандашей

Если пара цветных карандашей попала в стирку вместе с остальными вещами, то восковое вещество расплавилось и, следовательно, глубоко проникло в волокна вашей одежды. (Ой.) Поэтому вам придется применить несколько иной подход. Молли Мэйд предлагает следующий способ действий.

Выскребите как можно больше воска (осторожно!) вилкой или ножом для масла.

Нанесите WD-40, масло или майонез на чистую ткань и протрите пятно – это может показаться странным, но они действительно расщепляют воск!

Переверните одежду и нанесите на другую сторону пятна.

Дайте продукту постоять 15 минут, а затем попробуйте осторожно соскоблить его еще раз.

Нанесите на пятно средство для посуды или стиральный порошок и потрите его пальцами. Оставьте мыло на 15 минут.

Бросьте его в прачечную с кислородным отбеливателем на самой горячей воде.

Проверьте одежду – не бросайте ее обратно в сушильную машину, если у вас есть стойкое пятно, иначе она навсегда засохнет.

Если пятно все еще есть , замочите его в смеси теплой или горячей воды и кислородного отбеливателя на ночь (в соответствии с инструкциями на упаковке) и стирайте снова на следующий день. Это должно помочь вам удалить ненавистное пятно от карандаша.

Источник: realsimple

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