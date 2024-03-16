Понимание того, как отслеживать, кто пользуется вашим Wi-Fi-соединением, может помочь вам обнаружить злоумышленников.

Несанкционированный доступ может привести к замедлению работы вашей сети, а также представляет угрозу безопасности, если похититель Wi-Fi может украсть вашу личную информацию или заразить сеть вирусами.

В результате вы должны убедиться, что каждому устройству, подключенному к вашей сети Wi-Fi, можно доверять.

К счастью, сейчас доступны бесплатные программы, которые позволят вам видеть всех в вашей сети Wi-Fi .

Как проверить, кто подключен к вашему Wi-Fi? Советы по проверке подключенных устройств

Эти шаги помогут вам найти тех, кто без разрешения использует ваш Wi-Fi:

Для начала, чтобы узнать, кто же подключен к вашему Wi-Fi, используйте сетевой сканер. Например, Wireless Network Watcher, бесплатный портативный инструмент для пользователей Windows, отобразит список всех устройств, подключенных в настоящее время к вашей сети, что позволит вам узнать, кто подключен к Wi-Fi.

Можно проверить настройки маршрутизатора, для этого введите IP-адрес вашего маршрутизатора в адресную строку браузера, чтобы получить доступ к его странице администрирования. Когда доберетесь туда, найдите опцию с надписью «Подключенные устройства» или «Список клиентов».

Также нужно защитить свой Wi-Fi, прежде чем делиться. Если вам нужно предоставить кому-либо доступ к вашей локальной сети, существует безопасный способ сделать это. В то же время, если вы обеспокоены взломом вашего Wi-Fi, пришло время защитить вашу сеть.

Это не позволит другим использовать ваш Wi-Fi без разрешения, это также даст вам чувство безопасности.

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