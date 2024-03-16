Уничтожьте эти страшные споры правильно с помощью этого пошагового пособия.

В зависимости от размера колонии плесени, большинство одежды можно спасти, уничтожив плесень и удалив пятна – вот как тщательно удалить плесень с одежды .

Как удалить плесень с одежды, которую можно стирать

Голова наружу

Чтобы удалить видимую плесень, вынесите одежду на улицу, чтобы щеткой с мягкой щетиной счистить черные, серые или белые споры. Очистите обе стороны ткани там, где вы видите плесень.

Не беспокойте их в помещении, потому что они поднимутся в воздух и могут найти новое место для создания новой колонии в доме.

Предварительно обработайте пятна от плесени

Используйте небольшое количество сильного моющего средства, содержащего энзимы, на загрязненных участках.

Втирайте моющее средство в ткань пальцами или щеткой с мягкой щетиной.

Дайте ему постоять как минимум 15 минут, чтобы начать растирать пятна, прежде чем постирать одежду.

Стирать одежду

Независимо от того, вы стираете одежду ручным или машинным способом, используйте горячую температуру воды, рекомендованную на этикетке для ухода за тканью.

В идеале температура воды должна быть выше 140 градусов по Фаренгейту, чтобы уничтожить споры плесени.

Используйте рекомендованное количество прочного стирального порошка.

Добавьте дезинфицирующее средство к стиральной загрузке

Для белой одежды и постельного белья из натуральных волокон добавьте от одной трети до двух третей чашки хлорного отбеливателя для стирки, чтобы продезинфицировать ткань и удалить споры грибков. Воспользуйтесь автоматическим дозатором отбеливателя на стиральной машине или подождите около пяти минут после завершения цикла стирки, чтобы позволить ферментам моющего средства выполнить свою работу по расщеплению пятен.

Для цветной одежды или синтетических тканей используйте сосновое масло или фенольное дезинфицирующее средство, чтобы уничтожить споры плесени. Следуйте инструкциям на этикетке по количеству и времени. Некоторые дезинфицирующие средства добавляются в цикл полоскания.

Проверьте наличие пятен перед сушкой

Хлорный отбеливатель обычно способен удалить пятна плесени из белой одежды, но другие дезинфицирующие средства – нет. Чтобы удалить остатки пятен плесени, используйте кислородный отбеливатель.

Следуя наклейке продукта, смешайте раствор кислородного отбеливателя и теплой воды.

Окуньте загрязненную одежду и замочите ее по меньшей мере на восемь часов.

Проверьте наличие пятен перед сушкой в ​​нагретой сушилке. Если они остались, смешайте новую порцию кислородного отбеливателя с водой и повторите замачивание.

Источник: realsimple

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