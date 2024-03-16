Ниже приведена информация о том, как прочистить раковину, как на кухне, так и в ванной, шестью разными способами.

Если вы видите, что дренаж опорожняется медленно или совсем не опорожняется, позаботьтесь о том, чтобы почистить раковину как можно скорее.

Как почистить раковину в ванной

Большинство засоров раковины в ванной вызваны накоплением волос и липкими остатками зубной пасты, мыла и гелей. Вот как заставить раковину снова течь.

Используйте средство для удаления забития волос

Есть два типа инструментов для удаления волос, которые часто называют дренажными змеями. Один тип — длинная полугибкая пластиковая палочка с зубцами, которую опускают в канализацию, чтобы вытащить волосяную пробку. Другой тип, как правило, длиннее и изготовлен из гибкого пластика или проволоки с упоением, чтобы забрать засор. Этапы использования аналогичны.

Снимите выдвижную сливную пробку из раковины.

Вставьте заостренный конец инструмента для удаления волос в сливное отверстие. Если вы почувствуете сопротивление, несколько раз щелкните инструмент вверх-вниз, чтобы достичь нижней части пробки.

Медленно извлеките инструмент. Засор должен цепляться за инструмент.

Используйте бумажное полотенце, чтобы удалить и утилизировать засор.

Замените сливную пробку.

Очистите P-сифон

Если засор глубже, чем может получить инструмент для удаления волос, или что-то больше забивает канализацию, вам нужно будет почистить P-сифон (изогнутую трубу под раковиной). Это не сложно, но может быть запутанным и занять немного больше времени.

Поставьте ведро под сифон, чтобы собрать воду и мусор, и имейте под рукой полотенца для капель.

Снимите изогнутую часть P-образной ловушки, ослабив накидную гайку с обоих концов. Используйте тряпку, резиновые перчатки или разводной ключ для лучшего сцепления во время работы.

Смойте сифон в другой раковине или ванне, ополоснув его горячей водой.

Замените сифон и включите воду (ведро все еще на месте), чтобы проверить наличие утечек. При необходимости затяните скользящие гайки.

Используйте коммерческое средство для очистки стоков

Если для очистки раковины используются химические реакции, дайте достаточно времени (лучше всего на ночь), чтобы засор растворился. Коммерческие чистящие средства обычно эффективнее против ушиба волос, чем натуральные чистящие средства. Используя эти продукты, обязательно сначала удалите пробку из раковины и следуйте инструкциям на этикетке.

Попробуйте пищевую соду, средство для мытья посуды и уксус.

Для растворения остатков зубной пасты и мыла, замедляющих стекание жидкости, хорошо подойдут предметы амбара, если им дать достаточно времени. Лучше удалить любую стоячую воду, прежде чем попробовать этот метод.

Снимите пробку раковины.

Вскипятите по крайней мере две чашки воды в чайнике или кастрюле.

Добавьте две столовые ложки воды для мытья посуды, два стакана кипятка, одну чашку пищевой соды и одну чашку дистиллированного белого уксуса.

Когда шипение прекратится, подождите не менее 30 минут (лучше всего на ночь), а затем промойте канализацию еще двумя стаканами кипятка.

Как почистить кухонную раковину

Засорение кухонной раковины может быть труднее почистить из-за затвердевшего жира, остатков пищи и больших потерянных предметов (например, крышки от бутылок). В дополнение к методам, рекомендованным выше для раковин в ванной комнате, вы также можете попробовать использовать стандартный поршень или сливной шнек.

Используйте плунжер для перемещения пробки.

Снимите сливную пробку.

Если в раковине недостаточно стоячей воды, чтобы покрыть резиновый звон плунжера, добавьте еще воду.

Поместите раструб плунжера над дренажом под углом, чтобы он наполнился водой, а затем выпрямите ручку.

Несколько раз нажмите на ручку плунжера вверх и вниз, чтобы сила воды сдвинула засор в канализации.

Если вода не сливается, повторите погружение.

Когда засор исчезнет, ​​промойте раковину горячей водой в течение пяти минут.

Используйте дренажный шнек

Сливной шнек – это тонкий гибкий металлический трос, свернутый в защитный барабан с винтовой пружиной на одном конце, чтобы протолкнуть сквозь засор на расстоянии до 25 футов в водопроводной линии. Использовать его следует осторожно, чтобы не повредить водопроводные трубы.

Снимите P-сифон под раковиной. Под сифоном обязательно должно быть ведро для сбора воды.

Ослабьте винт на барабане сливного шнека. Проденьте кабель и вставьте его вручную в сливную трубу. Остановитесь, когда достигнете препятствия.

Затяните винт на барабане. Медленно сверните ручку шнека два-три раза.

Снова ослабьте винт и медленно потяните кабель обратно к себе.

Используйте бумажные полотенца, чтобы удалить засор из конца сливной змейки.

Повторите шаги, чтобы убедиться, что вы очистили все засоры, а затем замените Р-образный сифон.

Промойте канализацию горячей водой в течение нескольких минут.

Вымойте и высушите дренажную змейку, чтобы предотвратить ржавчину.

Источник: realsimple

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