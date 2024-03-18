Из яиц на завтрак можно приготовить не только омлет или глазушкой, но и более изысканное блюдо, которое, впрочем, требует всего щепотку времени и нескольких ингредиентов.

Такой вкусный завтрак из яиц будет готов всего за 5 минут. А результат превзойдет все ожидания.

Итак, для приготовления этого завтрака понадобятся яйца, вода и соль. Также необходимы вода, селиконовые формы и сковорода.

Процесс приготовления и рецепт поделились на странице «Bude smachno razom».

Рецепт изысканного завтрака за 5 минут.

Шаг первый – на сковороду налить воду – примерно до половины высоты силиконовых форм.

Когда она закипит, огонь необходимо убавить.

Силиконовые формы необходимо смазать растительным маслом. В каждую влить яйцо и полосить.

«Готовить яйца под закрытой крышкой 4-6 минут. Вынуть из формы», - рассказали на странице о последних шагах в приготовлении завтрака.

Рецепт изысканного завтрака за 5 минут.

Яйца, по желанию, можно подавать с любыми ингредиентами. Например, дополнить их овощами и зеленью, ветчиной или беконом, рыбой и сыром.

Отметим, что специалисты называют яйца "завтраком чемпиона".

Этот продукт содержит много полезных компонентов, которые помогают поддерживать иммунитет и хорошую форму. Так, потребление яиц помогает привести в порядок холестерин, что в свою очередь снижает риск развития очагово-сосудистых заболеваний. В яйцах содержится холин, который так необходим человеческому мозгу.

Рецепт изысканного завтрака за 5 минут.

В одном крупном жареном яйце содержится почти 18% от дневной нормы витамина Β2. Это один из витаминов данной группы, помогающий организму получать энергию из пищи.

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