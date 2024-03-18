Такой вкусный завтрак из яиц будет готов всего за 5 минут. А результат превзойдет все ожидания.
Итак, для приготовления этого завтрака понадобятся яйца, вода и соль. Также необходимы вода, селиконовые формы и сковорода.
Процесс приготовления и рецепт поделились на странице «Bude smachno razom».
Рецепт изысканного завтрака за 5 минут.
Шаг первый – на сковороду налить воду – примерно до половины высоты силиконовых форм.
Когда она закипит, огонь необходимо убавить.
Силиконовые формы необходимо смазать растительным маслом. В каждую влить яйцо и полосить.
«Готовить яйца под закрытой крышкой 4-6 минут. Вынуть из формы», - рассказали на странице о последних шагах в приготовлении завтрака.
Рецепт изысканного завтрака за 5 минут.
Яйца, по желанию, можно подавать с любыми ингредиентами. Например, дополнить их овощами и зеленью, ветчиной или беконом, рыбой и сыром.
Отметим, что специалисты называют яйца "завтраком чемпиона".
Этот продукт содержит много полезных компонентов, которые помогают поддерживать иммунитет и хорошую форму. Так, потребление яиц помогает привести в порядок холестерин, что в свою очередь снижает риск развития очагово-сосудистых заболеваний. В яйцах содержится холин, который так необходим человеческому мозгу.
Рецепт изысканного завтрака за 5 минут.
В одном крупном жареном яйце содержится почти 18% от дневной нормы витамина Β2. Это один из витаминов данной группы, помогающий организму получать энергию из пищи.
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