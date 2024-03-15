Хотя большинство пикантных блюд и рецептов становятся лучше с добавлением лука, это не самый приятный овощ, ведь время оставляет плохой запах на руках.

И хотя запах лука на рукой является действительно большой проблемой, избавиться от него не так сложно, как кажется.

Как избавиться от лукового и других сильных запахов на кухне

У вас есть дверь на кухню? (Это может быть единственный раз, когда вы будете рады, что у вас нет открытого плана этажа.) Закройте их! Получите сопротивление желанию выманить своих соседей по комнате вкусным ароматом ужина и предотвратить запахи пищи на вашей кухне, не давая им распространиться в остальные дома. Не беспокойтесь, они узнают, насколько вкусна еда, когда отведают ее.

(Это может быть единственный раз, когда вы будете рады, что у вас нет открытого плана этажа.) Закройте их! Получите сопротивление желанию выманить своих соседей по комнате вкусным ароматом ужина и предотвратить запахи пищи на вашей кухне, не давая им распространиться в остальные дома. Не беспокойтесь, они узнают, насколько вкусна еда, когда отведают ее. Во время приготовления открывайте окна на кухне, чтобы запахи не оставались вокруг и не поглощались комнатой. Может показаться, что это не так, но все, от ваших волос до стен, спокойно впитывает запахи. Чем лучше вентиляция и поток воздуха на вашей кухне, тем меньше запахов пищи будет проникать позже.

Готовьте на открытом воздухе , если это возможно. Кто не любит сезон барбекю? Очистите свой гриль от пыли и разожгите его, позволяя всем окрестностям узнать свой секретный ингредиент (подсказка: это лук). Вместо того чтобы засмердить кухню, вы надушите дом.

, если это возможно. Кто не любит сезон барбекю? Очистите свой гриль от пыли и разожгите его, позволяя всем окрестностям узнать свой секретный ингредиент (подсказка: это лук). Вместо того чтобы засмердить кухню, вы надушите дом. Используйте вытяжку над плитой, чтобы избавиться от запахов из кухни и отправить их наружу и вынести в воздух.

Как избавиться от запаха лука из рук

Забудьте о мыле. Просто перестань. Это не работает, вы просто сушите руки. Тогда у вас будут сухие руки от шелушащегося лука. Звучит почти как вкусный пункт меню, но это не так.

Попытайтесь метод ложки. Потрите вонючие руки ложкой или вилкой из нержавеющей стали под холодной проточной водой в течение примерно 10 секунд и вы сможете избавиться от запаха. Сера из лука (придающая ему характерный запах) свяжется с металлом и оставит ваши руки без запаха. Это звучит забавно, но мы обещаем, что это работает. Эта техника подходит для любой из нержавеющей стали, но мы не рекомендуем использовать ножи.

Источник: homemadesimple

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