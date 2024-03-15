И хотя запах лука на рукой является действительно большой проблемой, избавиться от него не так сложно, как кажется.
Как избавиться от лукового и других сильных запахов на кухне
- У вас есть дверь на кухню? (Это может быть единственный раз, когда вы будете рады, что у вас нет открытого плана этажа.) Закройте их! Получите сопротивление желанию выманить своих соседей по комнате вкусным ароматом ужина и предотвратить запахи пищи на вашей кухне, не давая им распространиться в остальные дома. Не беспокойтесь, они узнают, насколько вкусна еда, когда отведают ее.
- Во время приготовления открывайте окна на кухне, чтобы запахи не оставались вокруг и не поглощались комнатой. Может показаться, что это не так, но все, от ваших волос до стен, спокойно впитывает запахи. Чем лучше вентиляция и поток воздуха на вашей кухне, тем меньше запахов пищи будет проникать позже.
- Готовьте на открытом воздухе , если это возможно. Кто не любит сезон барбекю? Очистите свой гриль от пыли и разожгите его, позволяя всем окрестностям узнать свой секретный ингредиент (подсказка: это лук). Вместо того чтобы засмердить кухню, вы надушите дом.
- Используйте вытяжку над плитой, чтобы избавиться от запахов из кухни и отправить их наружу и вынести в воздух.
Как избавиться от запаха лука из рук
- Забудьте о мыле. Просто перестань. Это не работает, вы просто сушите руки. Тогда у вас будут сухие руки от шелушащегося лука. Звучит почти как вкусный пункт меню, но это не так.
- Попытайтесь метод ложки. Потрите вонючие руки ложкой или вилкой из нержавеющей стали под холодной проточной водой в течение примерно 10 секунд и вы сможете избавиться от запаха. Сера из лука (придающая ему характерный запах) свяжется с металлом и оставит ваши руки без запаха. Это звучит забавно, но мы обещаем, что это работает. Эта техника подходит для любой из нержавеющей стали, но мы не рекомендуем использовать ножи.
Источник: homemadesimple
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