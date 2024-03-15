На самом деле, независимо от того, есть ли у вас обычная духовка или конвекция, сделать стекло действительно чистым может быть самой сложной частью его очистки.

Очистить стекло может быть сложнее, чем очистить внутреннюю часть духовки, особенно если у вас есть модель с самоочисткой (которая, к сожалению, мало очищает стекло).

Попытайтесь очистить внутри духовки

Убедившись, что духовка выключена, полностью откройте дверцу и удалите все остатки почерневшей пищи. При работе обратите внимание на место, где стекло духовки соприкасается с дверцей. Ручной пылесос позволяет легко очистить крошки из шва, но достаточно увлажненной ткани.

Средство для очищения духовки

Начните с смешивания пищевой соды и воды, чтобы создать мощное натуральное чистящее средство. Смешайте полстакана или полную чашку пищевой соды с достаточным количеством воды, чтобы получить густую пасту, похожую на крем для бритья, в маленькой миске. Равномерно распределите пасту по стеклу духового шкафа, добавив немного больше воды, если необходимо, для равномерного покрытия. Дать постоять не менее 15 минут. Кроме того, следует начать с удаления любого мусора или частиц пищи из стекла окон. Используйте влажную тряпку или губку, чтобы очистить любые крошки или пролитую жидкость.

Вытрите пасту из окна духовки

Дайте пасте размягчить грязь, прежде чем протереть стекло чистой увлажненной тканью из микрофибры (или любой другой тряпкой, если она свежая). После этого тщательно промойте стекло водой. Протрите поверхность досуха, осторожно, чтобы не оставить остатков пищевой соды.

Соскребите остатки грязи бритвой

В зависимости от состояния дверцы духового шкафа, когда вы начали, у вас может остаться еще один шаг. Если после того, как вы нанесли и вытерли пасту, остался пригоревший жир, осторожно соскребите его лезвием бритвы. Завершите, пропылесосив любой мусор (или вытерев его тканью), а затем еще раз протрите дверь чистой влажной тканью.

Очистите стойкие жирные пятна мощным средством для чистки стекла духовки

В крайних случаях, например, если вы живете в съемном жилье, где окно духовки не мыли годами, натуральная чистящая паста может быть неэффективной. Чтобы очистить стекло, используйте более мощный магазин для чистки духовок на химической основе. Если вы пойдете по этому пути, обязательно следуйте указаниям на этикетке продукта. Однако для большинства людей проверенное временем соединение пищевой соды и воды должно восстановить стекло духовки.

Кому из вас нравится чистить духовку? правильно. Совершенно никто. Но это необходимо сделать не только по эстетическим соображениям, но и для того, чтобы духовка продолжала работать. Если вы собираетесь сделать это, делайте это быстро, качественно и результативно. Мы предоставили пошаговые инструкции для решения этой неприятной задачи, от подготовки к очистке, подробно описывая процесс и предлагая желаемые продукты. Если вы выполните эти шаги, вы скоро увидите свое отражение в блестящем стекле духовки.

Однако, чтобы удалить ожесточенный жир из стекла духовки, начните с нанесения пасты из пищевой соды и воды на открытую дверцу духовки. Дайте ему постоять 15 минут, прежде чем вытереть. Соскребите упрямые кусочки ожесточенного жира лезвием бритвы. Если грязь не пропадает, возможно, вам придется воспользоваться химическим очистителем.

Источник: toshiba

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