Очистить конфорки действительно не так сложно, как кажется. Просто попробуйте воспользоваться нашими советами.

Как часто нужно чистить конфорки газовой плиты?

Как часто вы чистите горелки, зависит от того, как часто вы ими пользуетесь (и как часто вы проливаете). Хорошее эмпирическое правило: если пламя становится неправильным или желтого цвета, возможно, пришло время для глубокой очистки. В противном случае достаточно глубокой очистки один раз в месяц , но регулярный уход (то есть вытирание пролитого) облегчит глубокую очистку.

В этом методе используются уксус и пищевая сода, два предмета обихода, которые являются естественными очистительными средствами. Уксус поможет расщепить жир, тогда как пищевая сода работает как мягкое очистное средство для удаления слипшихся продуктов и остатков.

Вот что вам понадобится:

Держатель для горшка (необязательно)

Мелкая сковорода

белый уксус

вода

Распылитель

Пищевая сода

Щетка или зубная щетка

Инструкции, как очистить решетки

Дайте конфоркам полностью остыть. Снимите решетки, крышки конфорок и головки конфорок. Для этого можно использовать подставку для кастрюль на случай, если какая-нибудь из съемных частей еще тепла. Заполните неглубокую кастрюлю половиной воды и половиной уксуса. Поместите решетку в сковороду, пока они полностью не покроются. Дайте им постоять в растворе не менее 30 минут. Снимите решетки и промойте их. Смешайте воду и пищевую соду для создания пасты. Покройте решетку пастой. Дайте им постоять 15-30 минут. Используйте щетку для чистки или зубную щетку, чтобы очистить слипшиеся остатки. Перед повторной сборкой промойте, высушите и очистите головки и крышки горелок.

Инструкции, как очистить головки и колпачки горелок

Смешайте половину воды и половину уксуса в пульверизаторе. Распылите головки и крышки горелок, хорошо покрыв их. Дайте им постоять 15-20 минут. Смешайте воду и пищевую соду для создания пасты. Нанесите тонкий слой пасты на головки и крышки горелок. Дайте им постоять 15-30 минут. Используйте зубную щетку или щетку для чистки, чтобы очистить остатки слипшихся продуктов. Промойте, высушите и снова соедините детали.

Источник: allrecipes

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