Украинским гражданам планируется значительно изменить выплаты, оказывая почти в десять раз большую помощь.

В Украине могут увеличить выплаты по рождению ребенка. В Верховной Раде Украины появилась инициатива повысить сумму пособия от 41 тыс. гривен до 384 тыс. гривен. Поддержка такого решения оправдывается потребностью помочь семьям в сложных условиях, ведь количество новорожденных уменьшается и существует влияние военных событий на территории Украины из-за конфликта с Россией.

Согласно авторам законопроекта, спад рождаемости в стране за последние десять лет на 40% является результатом различных факторов, включая низкий уровень помощи за рождение ребенка и влияние военных действий на территории Украины из-за агрессии россии. По этому законопроекту размер пособия привязывается к прожиточному минимуму для детей до 6 лет, установленному на день рождения ребенка.

Таким образом, будет возможность оказывать пособие за рождение в размерах, кратных 150 прожиточных минимумов для первого ребенка, 100 прожиточных минимумов для второго и 50 прожиточных минимумов для третьего и последующих детей. Единовременная выплата предусматривается в размере 20 прожиточных минимумов, а остальная сумма будет распределяться в течение 36 месяцев.

Авторы законопроекта также предлагают Кабинету Министров Украины учесть необходимые расходы при подготовке проекта закона о государственном бюджете Украины на 2024 год и последующие годы.

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