Каждый год в Украине растет количество лет страхового стажа, и если вам не хватает лет для получения пенсии, вы можете получить их за период, посвященный уходу за ребенком. Однако эта возможность доступна только при условии соответствия определенным критериям и предоставления необходимых документов, как предусмотрено законом "Об общеобязательном пенсионном страховании".

Кто может воспользоваться этой возможностью?

Согласно закону, дополнительные годы стажа за период ухода за ребенком будут засчитаны в следующих случаях:

Уход за ребенком проводился до того, как он достиг трехлетнего возраста.

Лицо получало пособие по уходу за ребенком.

Для того чтобы получить зачисление периода ухода за ребенком, следует обратиться в Пенсионный фонд Украины и представить следующие документы:

Свидетельство о рождении ребенка или его паспорте.

Документ, подтверждающий ваше отсутствие на работе при уходе за ребенком (например, выписка из трудовой книжки или информация об отсутствии предпринимательской деятельности).

В случае смерти ребенка – свидетельство о смерти.

Условия получения дополнительного стажа в случае, если ребенок пострадал от аварии на Чернобыльской АЭС:

Также в страховой стаж можно добавить период ухода за ребенком до 12 лет, если он пострадал от аварии на Чернобыльской АЭС. Для этого необходимо представить следующие документы:

Свидетельство о рождении ребенка или его паспорте (в случае смерти ребенка).

Документ, подтверждающий ваше отсутствие на работе до достижения ребенком 12 лет.

Заявление о том, что вы не получали льгот от Чернобыльской катастрофы.

Важно учесть, что период отпуска по уходу за ребенком в возрасте от 3 до 6 лет не будет засчитан как дополнительный стаж. Этот отпуск можно будет учесть в рамках:

Общий стаж.

Непрерывный стаж.

Стаж работы по специальности.

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