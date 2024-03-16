Каждый год в Украине растет количество лет страхового стажа, и если вам не хватает лет для получения пенсии, вы можете получить их за период, посвященный уходу за ребенком. Однако эта возможность доступна только при условии соответствия определенным критериям и предоставления необходимых документов, как предусмотрено законом "Об общеобязательном пенсионном страховании".
Кто может воспользоваться этой возможностью?
Согласно закону, дополнительные годы стажа за период ухода за ребенком будут засчитаны в следующих случаях:
- Уход за ребенком проводился до того, как он достиг трехлетнего возраста.
- Лицо получало пособие по уходу за ребенком.
Для того чтобы получить зачисление периода ухода за ребенком, следует обратиться в Пенсионный фонд Украины и представить следующие документы:
- Свидетельство о рождении ребенка или его паспорте.
- Документ, подтверждающий ваше отсутствие на работе при уходе за ребенком (например, выписка из трудовой книжки или информация об отсутствии предпринимательской деятельности).
- В случае смерти ребенка – свидетельство о смерти.
Условия получения дополнительного стажа в случае, если ребенок пострадал от аварии на Чернобыльской АЭС:
Также в страховой стаж можно добавить период ухода за ребенком до 12 лет, если он пострадал от аварии на Чернобыльской АЭС. Для этого необходимо представить следующие документы:
- Свидетельство о рождении ребенка или его паспорте (в случае смерти ребенка).
- Документ, подтверждающий ваше отсутствие на работе до достижения ребенком 12 лет.
- Заявление о том, что вы не получали льгот от Чернобыльской катастрофы.
Важно учесть, что период отпуска по уходу за ребенком в возрасте от 3 до 6 лет не будет засчитан как дополнительный стаж. Этот отпуск можно будет учесть в рамках:
- Общий стаж.
- Непрерывный стаж.
- Стаж работы по специальности.
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