Мобилизация в Украине продолжается. Многие военные подчеркивают необходимость мобилизации женщин, на те специальности, где они смогут быть очень полезными. Такое мнение разделяет военнослужащая и боевой медик Ярина Черногуз. Она заявила, что женщины также должны подлежать обязательной мобилизации в соответствии с потребностями армии. Об этом она сказала в интервью Укринформу.

Черногуз акцентировала внимание на важности роли женщин в современных военных конфликтах, отметив, что война сегодня нуждается в технологических знаниях и навыках. А в этих вопросах женщины могут разбираться не хуже мужчин.

"Женщины также должны подлежать обязательной мобилизации в соответствии с потребностями армии. Мотивированная женщина, желающая участвовать в очистке нашей территории от окупантов, может быть пилотом или штурманом дрона. Если женщина хорошо морально подготовлена, водит машину, нормально чувствует себя с техникой, если еще любит компьютерные игры, вообще она может овладеть этой профессией", - подчеркнула военнослужащая и боевой медик.

Она также обратила внимание на важность физической подготовки и психологической устойчивости для женщин в военной сфере, особенно тех, кто занимается медицинским обеспечением на передовой.

"Медицина на поле боя требует от женщин не только умения работать в условиях стресса, но и физической силы для транспортировки раненых. Вот что касается таскания. Я таскала и мягкие, и жесткие ноши с ранеными, и мертвых. Женщина может это делать" , – добавила Черногуз.

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