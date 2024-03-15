Некоторые растения не выдерживают конкуренции и негативно влияют друг на друга, поэтому определенные виды овощей нельзя сажать рядом.
Картофель - томаты - перец - баклажаны
Пасленовые не рекомендуют сажать рядом, потому что они переносят одни и те же болезни, в частности фитофтороз. Вредители, поразившие картофель, томаты, перец или баклажаны, перекинутся и на соседние растения.
Морковь – укроп
Эти культуры принадлежат к одному семейству, и вместе их сажать не рекомендуют, потому что зелень будет извлекать из почвы необходимые питательные вещества и влагу, и их не хватит для формирования больших корнеплодов.
Бобовые – перец
Эти культуры имеют общее грибковое заболевание – антракноз.
Кабачки – огурцы, дыня, арбуз
Представители семейства тыквенных имеют общие грибковые заболевания, поэтому их лучше разделить. Кабачки также не очень хорошо растут рядом с родственными патиссонами или тыквами.
Капуста - виноград
Советуют не сажать капусту на расстоянии ближе 5 метров от винограда, потому что их соседство негативно отразится на обеих культурах.
Горчица – свекла
Эти культуры выделяют вещества, подавляющие друг друга.
Свекла – репа
Эти растения будут сильно конкурировать между собой.
Горох – лук, чеснок
Считается, что лук угнетает рост гороха и других бобовых.
Морковь – сельдерей
Эти культуры страдают от одних вредителей.
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