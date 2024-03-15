Если хотите получить хороший урожай моркови, картофеля, перца, томатов, капусты и других овощных культур, нужно знать, где их лучше высаживать.

Некоторые растения не выдерживают конкуренции и негативно влияют друг на друга, поэтому определенные виды овощей нельзя сажать рядом.

Картофель - томаты - перец - баклажаны

Пасленовые не рекомендуют сажать рядом, потому что они переносят одни и те же болезни, в частности фитофтороз. Вредители, поразившие картофель, томаты, перец или баклажаны, перекинутся и на соседние растения.

Морковь – укроп

Эти культуры принадлежат к одному семейству, и вместе их сажать не рекомендуют, потому что зелень будет извлекать из почвы необходимые питательные вещества и влагу, и их не хватит для формирования больших корнеплодов.

Бобовые – перец

Эти культуры имеют общее грибковое заболевание – антракноз.

Кабачки – огурцы, дыня, арбуз

Представители семейства тыквенных имеют общие грибковые заболевания, поэтому их лучше разделить. Кабачки также не очень хорошо растут рядом с родственными патиссонами или тыквами.

Капуста - виноград

Советуют не сажать капусту на расстоянии ближе 5 метров от винограда, потому что их соседство негативно отразится на обеих культурах.

Горчица – свекла

Эти культуры выделяют вещества, подавляющие друг друга.

Свекла – репа

Эти растения будут сильно конкурировать между собой.

Горох – лук, чеснок

Считается, что лук угнетает рост гороха и других бобовых.

Морковь – сельдерей

Эти культуры страдают от одних вредителей.

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